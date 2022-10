Escasez de maestros en secundaria de Amealco

Los padres de familia de la escuela secundaria “Moisés Sáenz Garza” de la cabecera municipal de Amealco de Bonfil, manifestaron su inconformidad luego de la escasez de maestros y la desintegración del grupo “3º J” del turno vespertino de esta institución educativa.

Mencionaron que el 30 de septiembre los fueron notificados a través de un comunicado vía WhatsApp a por parte de la trabajadora social en la que les decía que se iba a hacer la separación de este grupo por cuestiones de cupo, sin embargo, al paso de los días, se dio a conocer que era porque no había docentes del área de química e inglés, además de la figura del director, razón por la que se les hizo injusto esta determinación.

Fue así que emitieron un documento con fecha del 10 de octubre a la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (Usebeq), dirigido a Graciela Vidal Pineda, jefa del departamento de secundarias generales para que su petición hiciera eco, y de inmediato les pudieran ayudar con esta petición.

"Ellos se llevaban un avance académico a diferencia de los otros grupos, y de un día para otro lo separa el subdirector, porque tampoco tenemos director del turno vespertino. Y nos empieza a dar una serie de explicaciones que se contradicen entre sí. Lo que a ellos les urgía era separar al grupo para meter al “1º J” porque no hay espacio suficiente “.

Los tutores expresaron que, lo que ellos suponen es que les hacía falta desocupar un salón para que pudieran estructurar un grupo adicional de primer grado en esa aula, y que ellos considerar que esta situación se tuvo que prever desde antes de que comenzara el ciclo escolar.

Refirieron que, este martes acudieron con la jefa de las escuelas secundaria, sin embargo, no las recibió porque no se encontraba en ese momento, pero que su secretaria les dijo que “nada se podía hacer porque ellos no pueden mandar maestros porque los maestros no quieren trabajar”.

Añadieron que, desaprueban este argumento y que esperan que desde las autoridades centrales de la USEBEQ se pueda concretar un acuerdo para que los jovencitos no se queden sin clases y por lo tanto horas muertas en sus días de acudir al plantel.