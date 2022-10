Escenario crítico en sector agrícola

El director de la Junta Local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Querétaro, Raúl José Medina Díaz advirtió de catastróficos resultados que se tendrán en los cultivos de temporal del próximo año por la falta de agua en los vasos receptores.

Estimó que del 23 por ciento del total de la superficie que este año se sembró para el ciclo agrícola primavera-verano, descenderá al 13 por ciento, 10 puntos porcentuales menos, debido a la escasez de agua en los vasos hídricos.

Entre San Juan del Río, Tequisquiapan, Amealco y Pedro Escobedo el ciclo agrícola de temporal se conformaba por 31 mil 999 hectáreas, cantidad que este año se vio disminuida a solo siete mil 333.

Dijo que los efectos del cambio climático se han percibido y hecho presentes con la escases de las lluvias y cambios inmediatos de temperatura, por lo que en los cuerpos de agua, poco almacenamiento se tiene, por ello, el estimativo de que durante el 2023 se tendrá una considerable disminución de la superficie de siembra.

“Al no haber agua disminuirán los cultivos de temporal, hay usuarios que no quieren sembrar, a parte porque son cultivos que no son redituables y otra la más importante, el agua, que no alcanzaría para regar los ciclos completos”.

Finalmente comentó que la Conagua diariamente monitorea las 26 presas ubicadas en varios de los municipios queretanos para conocer su estado actual y conforme pasa el tiempo, cada vez hay menos captación, de ahí el estimativo de menor siembras de temporal para el año entrante.