Escobedenses piden celeridad a las obras

A casi un año de haber iniciado las obras en el tramo de Pedro Escobedo de la Carretera Federal México-Querétaro, habitantes las comunidades de este municipio han solicitado celeridad a estos trabajos, pues consideran que han afectado sus rutinas diarias, especialmente de aquellas personas que trabajan y estudian en municipios como San Juan del Río y la Zona Metropolitana.

Daniel, joven originario de San Clemente, señaló que sus estudios los realiza en una de las universidades ubicadas en San Juan del Río. Refirió que las obras que actualmente se ejecutan sobre la carretera han incrementado sus tiempos de desplazamiento, especialmente cuando regresa a casa. Explicó que a las 21:00 horas terminan sus clases y que el tiempo de traslado en la actualidad es de hasta 1 hora y media, cuando antes era de 30 minutos.

Local Esperan conclusión de obras en la 57

Aunado a ello, afirmó que transitar por esta vía a esas horas es un peligro, por el riesgo latente de accidentes que se tiene. En ese sentido, subrayó que si bien se trata de trabajos para mejorar esta carretera, consideró que las obras se han demorado, provocando únicamente afectaciones a quienes desarrollan sus actividades diarias fuera del municipio de Pedro Escobedo.

“Venir a San Juan no es el problema. El verdadero problema es regresar a mi comunidad. Mis clases terminan a las 9:00 de la noche y a esa hora el tráfico en la carretera se pone pésimo. Me han tocado trayectos donde me hago hasta 1 hora y media, cuando antes, lo máximo eran 30 minutos de la universidad a mi casa. (…). Se dice que es para beneficio, pero es algo que sí ha afectado a quienes salimos de Pedro Escobedo para hacer nuestras actividades”, comentó.

Por su parte, Blanca, habitante de El Sauz Alto y comerciante escobedense, destacó que el constante tráfico que se hace con dirección a la capital de estado es algo que la ha afectado, especialmente cuando tienen que salir por mercancías para su frutería. Explicó que anteriormente se dirigía a la central de abastos de la capital para surtirse de productos, sin embargo, las obras la han obligado a que acuda al sitio ubicado en el municipio de San Juan del Río.

Indicó que los traslados hacia la central de abastos no implican mayores problemas, pues las dificultades las encuentra en su retorno hacia El Sauz Alto. Dijo que en ocasiones los automóviles circulan sobre esta vía a vuelta de rueda, lo que la ha hecho esperar más de 40 minutos en el sitio. Apuntó que en ocasiones ha tomado rutas alternas, pero estás también conllevan bastante tiempo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Dejé de ir a Querétaro porque salir de Pedro Escobedo para allá es algo que te lleva mucho tiempo. Ahorita voy a la central que hay en San Juan. Para ir no hay problema, el tráfico fluye bien, si no hay accidentes. Pero el regreso es algo que nos demora mucho y eso que estamos cerca. Hemos buscado rutas alternas, pero igual, te hace mucho tiempo si las sigues (…). Para nosotros el tiempo es fundamental porque tenemos que surtir el negocio, hay clientes que no esperan”, dijo.