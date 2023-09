Faltan oficinas de Atención al Migrante, afirma regidora

Es necesario generar leyes para que en cada municipio de Querétaro existan oficinas de Atención al Migrante, las cuales brinden servicio no solo a los connacionales que pretenden viajar hacia Estados Unidos, sino también a todas aquellas personas de otros países que arriban a suelo mexicano en busca de cruzar la frontera norte, señaló la regidora presidenta de la Comisión de Atención al Migrante en San Juan del Río, Fabiola Pérez Valenzuela.

Refirió que los únicos municipios que cuentan con oficinas de este tipo son Landa de Matamoros y El Marqués, no obstante, estas no son suficientes para atender la creciente presencia de migrantes que se observa en municipios como San Juan del Río. En ese sentido, destacó que debido a este fenómeno es necesario generar espacios en cada municipio para darle atención a esta situación.

Local Migrantes pagan 15 mil dólares para llegar a Estados Unidos

“Aquí esta oficina tendría que ser muy peculiar porque siempre habíamos trabajado en los migrantes que se van a Estados Unidos y no se tenía la consciencia de la gente que está llegando y se le tienen que atender, porque, lamentablemente, aunque no sean ciudadanos mexicanos, no vienen identificados, son una problemática que se tiene que atender. Entonces, se le tienen que dar esta importancia a la situación que estamos viviendo”, comentó.

Consideró que si bien por varios años se han tratado asuntos de migrantes, a este tema no se le ha dado la atención que se requiere; es por ello que con la creación de estas oficinas en cada municipio se buscaría brindar una atención integral a los connacionales y extranjeros que buscar el llamado “sueño americano”.

Ante esta situación, manifestó que se está impulsando para que desde la Ley para la Atención de las Migraciones del estado de Querétaro, planteada por el diputado local, Juan José Jiménez Yáñez, se estipule que en cada demarcación exista una oficina de Atención al Migrante. Añadió que tendría que ser a través de esta vía para que los municipios se vean obligados a actuar y no desdeñen el tema como ocurre en la actualidad.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“El tema de los que se han ido a Estados Unidos lo traemos desde hace muchos años y tampoco se le ha dado la atención que se le requiere. La intención es que desde la Ley de Migraciones, que es la que está impulsado el diputado Juan José Jiménez, no se obligue, pero se contemple esta oficina de migración, ¿por qué? Porque si lo dejamos al arbitrio de los municipios, pues realmente eso te impacta en presupuesto, probablemente poco, y pues no le ven la necesidad a la urgencia”, mencionó.