Fauna silvestre en riesgo de extinción

La presidenta de Causa Ambiental A.C., Alma Candelas Pérez advirtió a la población del municipio de San Juan del Río de incurrir en un delito federal al tratar de tener como mascota doméstica un tlacuache o un cacomixtle.

Dijo que en lo que va del año, van dos casos de personas que buscan apoyo de algunas agrupaciones ambientalistas para liberar a los animales, y es que este tipo de especies es común verlos por donde quiera, sin embargo, aseguró que se encuentran protegidos por la Norma Oficial Mexicana 059 de protección ambiental-especies nativas en México.

“Mucha gente se está quedando de mascotas los tlacuaches y los cacomixtles y no las está reportando, yo les quiero recordar que es un delito federal aunque no está su nombre como tal en la Norma 059 de la Semarnat, es un delito tener cualquier especie de fauna silvestre eso si es bien importante tenerlo presente”.

Explicó que su protección se ha dado por el riesgo de extinción que tienen estos dos animales silvestres, “pues es considerada como fauna silvestre categoría de riesgo, con la Norma se tiene por objetivo identificar las especies o poblaciones de flora y fauna”.

Por lo anterior, pidió a la población evitar capturar este tipo de especies que se tienen en la localidad sanjuanense, ya que se trata de animales considerados en riesgo de extinción, por lo que también exhortó a denunciar a las personas que cuentan con este tipo de ejemplares para que puedan ser liberados en su hábitat.

“De repente me llegan mensajes a la página de redes sociales de que tienen un animal de este tipo desde hace dos meses que recogieron o no saben qué hacer, porque no los están reportando a las autoridades correspondientes para liberarlos, por eso les pedimos que no se los están llevando a sus casas porque son animales que no son domésticos”.

La ambientalista dijo que las redes sociales de esta organización pueden denunciar o solicitar apoyo para la liberación de aquellos ejemplares que hayan sido capturados como mascotas domésticas, ya que su hábitat de este tipo de animales es en zonas cerriles con bien, como la ribera del río San Juan que es donde mayormente se ve este tipo de especies.