Festival de la Muñeca Artesanal sin ventas

Expositores que estuvieron presentes durante el Festival de la Muñeca Artesanal en el municipio de Amealco de Bonfil, dieron a conocer que, en este año, las ventas cayeron de manera considerable en comparación con años anteriores, además de que hubo poca gente durante el fin de semana.

Lucia, quien se dedica a la producción de muñecas Lele y Dontxu, además de otros textiles, dijo que, para esta temporada, hizo una gran inversión para poder adquirir la materia prima pensando en que iba a tener ventas, pero que esto no fue así, ya que los pasillos estuvieron solos la mayor parte del tiempo y los que iban, compraban muy poco.

Local Difunden programa de Festival Nacional de Muñecas Artesanales

Agregó que, de acuerdo con diálogos que sostuvo con los asistentes, eran de zonas aledañas como del mismo municipio de Amealco, San Juan del Río, y la capital queretana, quienes ya conocían el festival y por lo tanto se limitaban en ejercer las compras.

“Este festival no fue nada a comparación con los de años pasados, por ejemplo, antes de pandemia no se podía caminar por los pasillos, eran filas de gente para pasar a sentarse al pabellón de la comida, muchas personas invertimos en todo, pero no se recuperó ni lo del espacio para vender”.

Añadió que, el único día que se vio más gente en el festival fue el sábado, cuando se presentó la agrupación de El Poder del Norte, y la tradicional callejoneada, sin embargo, lamentó que solo haya sido la oportunidad para el consumo desmedido de alcohol, pero no reflejado en ventas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Lo mismo pasó con quienes decidieron vender alfarería y jorongos, quienes advirtieron que llevaban por lo menos cuatro festivales participando, pero que, en esta ocasión, no lograron vender bien, a pesar de que los costos siguen siendo los mismos, y que esperan que para las otras ediciones, haya un poco más de difusión de las actividades para lograr mejores cifras en la cuestión de derrama económica.