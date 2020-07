Foto grupal no fue organizada por CETIS

La comisionada responsable de los CETIS y CBtis en el estado, Julieta González Juárez, deslindó a directivos de los planteles de una presunta violación a las medidas sanitarias de las autoridades de salud ante la pandemia por Covid-19, por la toma de una fotografía grupal de 25 alumnos durante la contingencia.

González Juárez, como la responsable de las cinco Unidades de Educación Media Superior Tecnológica, Industrial y de Servicios en Querétaro, instituciones conocidas como CETis 16, 105, 142 y CBtis 118 y 145, indicó que los directivos “no tienen nada que ver en la organización para la toma de esa fotografía”.

“Nosotros no nos metemos en eso, ahí es directamente el proveedor, que en este caso fue un estudio fotográfico, con los alumnos. De hecho, este estudio reconoció que ellos habían organizado con los alumnos y que la escuela no intervino, porque los planteles no tienen nada que ver”.

Asimismo, compartió que a la institución no se le ha informado de alguna sanción o multa económica por este hecho y hasta su conocimiento, al estudio fotográfico tampoco.

“Incluso yo ya mandé un comunicado que está prohibido hacer ese tipo de eventos, de hecho, no estamos haciendo graduaciones, todo se está haciendo virtual, entonces como institución si hemos tenido mucha precaución, entonces repito, la escuela no tuvo nada que ver con esa toma de fotografía”.