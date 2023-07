“Franelear” bajo el sol para llevar sustento

Uno de los oficios más complicados para ejercer actualmente y con las altas temperaturas que se han registrado recientemente, es el de ser franeleros, acción que cada vez se ve más en los cruceros y calles de San Juan del Río.

Y es que Pepe Domínguez, quien regularmente trabaja en los ejes de Paseo Central, mencionó que, muchas veces, se enfrentan a groserías e intentos de atropellos de parte de la gente quienes los quieren evadir, esto a pesar de que muchos de ellos se encuentran un empleo en el cual, pueden disponer de su tiempo y hacer otras actividades.

Local Manuel Cervantes, oficio de franelero

El señor de 38 años dijo que, vive en Rancho de Enmedio, en la zona oriente del municipio, y que, tras estar buscando trabajo en algunas empresas, no se logró acomodar a los horarios, sobre todo porque debe cuidar a dos de sus menores hijos, factor por el cual se decidió a irse de los cruceros a limpiar parabrisas y carros, sin embargo, con el clima que se ha registrado recientemente dice que hay ocasiones en las que siente que se desmaya.

"El calor que estamos sintiendo ahora es mucho más al de antes, se siente incandescente cuando estamos limpiando los carros o por lo menos los vidrios, es insoportable. Sinceramente a veces me ando llevando hasta 350 o $400 a mi casa, me va bien, pero termino muy asoleado y con una sed que no la puedo controlar ni, aunque esté tomando agua todo el día".

Otro de estos trabajadores, que regularmente se ubica en avenida Juárez, poniente, comentó que aunque hay más zona de árboles para poder lavar los vehículos, la exposición al sol es continuo, y que esto les ha generado enrojecimientos permanentes de la piel y que a pesar de ello cada día se entregan a esta labor por la necesidad que tienen de llevar el sustento a sus casas.

"Ni modo de decirles en la casa que se tienen que esperar para comer, tenemos que apurarnos y hacer lo más que se pueda, nos gusta el trabajo porque aquí conocemos a mucha gente que viene a que le lavemos el carro o por lo menos nos dan una moneda por ayudarlos a salir de los cajones de estacionamiento".

Finalmente, hicieron un llamado a la población para que sean respetuosos con ellos, ya que destacaron no buscan otra cosa más que, trabajar y generar ingresos.