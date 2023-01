Ganaderos queretanos se sumarían a un amparo colectivo

La Unión Ganadera Regional (UGRQ) se sumará a la postura de la Confederación Nacional respecto al amparo que las organizaciones de Chihuahua y Aguascalientes interpusieron, para regular la importación de carnes.

De acuerdo con el presidente de la UGRQ, Alejandro Ugalde Tinoco, el mercado de la exportación de carnes en estados como Chihuahua asciende a los 30 mil millones de pesos, de ahí la importancia de interponer el recurso legal que han promovido para que la competencia se pueda dar en condiciones justas.

“No estamos peleados con que se bajen los precios, es una realidad, no estamos peleados con que se puedan regular los precios al consumidor; lo que sí no estamos de acuerdo es que vengan productos de países donde no tengan el mismo estatus sanitario que tiene México”.

Ugalde Tinoco refirió que el sector ganadero no está en contra de la regulación de los precios del mercado cárnico, sin embargo, sí consideran que es importante que se mantengan los mismos estándares de calidad e inocuidad en las importaciones.

“Nosotros básicamente no tenemos ninguna injerencia en lo que es la exportación, no hemos sido certificados para exportar”.

Estados como Nuevo León y Tamaulipas también se verían afectados por la desregulación de las importaciones, puesto que una parte importante de su economía depende del comercio que hacen hacia Estados Unidos de América.

Además, el líder ganadero señaló que es importante el mantener las condiciones sanitarias para evitar brotes de enfermedades y así no poner en riesgo la apertura comercial de las fronteras con el país vecino del norte.