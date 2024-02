Garantizada el agua en San Juan del Río: JAPAM

Si bien se vive una situación delicada en el suministro de agua potable en varias partes del país, en San Juan del Río hasta el momento se garantiza el abastecimiento del líquido para consumo humano. En la actualidad, no se han tenido la obligación de generar tandeos, como sucede en otros estados, afirmó el director general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), Gabriel Nicolás Figueroa Uribe.

Refirió que al día de hoy el agua que se extrae de los 40 pozos que son manejados por la JAPAM permite dotar a las familias del municipio. Explicó que cuando llega a detenerse el abastecimiento de agua es porque ocurren eventualidades como la falta de energía, o bien, hechos como el vandalismo, robos o desperfectos de los equipos que obligan a detener la distribución del líquido.

Local Sustituye JAPAM red de drenaje en colonia Indeco

“Al día de hoy estamos garantizados con lo que tenemos, pero siempre estamos sujetos a eventualidades. Yo le pido a la ciudadanía que nos tengan paciencia y tolerancia, porque a veces tenemos fallas. Nosotros tenemos paros técnicos programados, pero en ocasiones también tenemos paros que no son programados y que son por falla de abastecimiento de energía, vandalismo, o vidas utilices de los equipos”, comentó.

Aseguró que cuando existen estas situaciones, personal del organismo se moviliza para atender y resolver el problema, esto con el fin de garantizar el abasto de agua potable a las diferentes colonias y comunidades a las que se brinda el servicio.

Ahora bien, aunque dijo que el suministro de agua al día de hoy está garantizado en la demarcación, el director de la JAPAM también reconoció que existe abatimiento en algunos pozos de donde se explota el líquido, aclarando que la reducción de los niveles es mínima, pues se ha detectado una disminución de 50 centímetros a 1 metro como máximo. Sin embargo, no especificó el número de pozos o porcentaje donde se ha detectado esta situación.

“Cuando a veces no hemos dado cuenta, sí, sí hay abatimiento de mantos. Pero aquí, a lo mejor, nuestros abatimientos no están en el promedio que menciona la Conagua (…). Nosotros hemos notado los abatimientos en algunos pozos, no puedo hablar de los 40 en general; pero no llegamos a ese promedio que menciona la Conagua, a lo mejor de 50 (centímetros), 1 metro, pero nada más”, mencionó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, insistió en que es necesario priorizar el cuidado del agua, hacer un uso responsable del líquido y generar conciencia en la materia.

“Son situaciones que estamos padeciendo a nivel nacional y tenemos que tomar mucha conciencia. Hoy vuelvo a hacer el exhorto para que en San Juan cuidemos, defendamos y conservemos lo más valioso que tenemos, que es el agua. Debemos poner atención. Entonces, es una situación muy apremiante que debemos de considerar y que nos obliga a prepararnos”, dijo.