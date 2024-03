Habitantes de Tequisquiapan molestos por falta de agua

Habitantes del municipio de Tequisquiapan manifestaron su inconformidad por la falta de agua que se ha dado en las últimas semanas, pues la ausencia del recurso natural, afirmaron que cada vez es peor.

Adriana Molina Pérez es habitante de la colonia “Adolfo López Mateos”, y aseguró que en los últimos días el suministro del agua ha estado fallando, por lo que aunque ha sido reportado a la Comisión Estatal del Agua (CEA), instancia que es la encargada de suministrar el servicio, de nada ha servido, dado que no llega como debe ser, pues dijo que solo cuentan con una pequeña hebra del recurso natural, con la cual apenas si pueden lavar sus trastes.

“Casi en todo el municipio vemos que está fallando el servicio, tenemos familiares en otros lugares como Comevi y paso lo mismo, conocidos en La Magda y nos dicen que están igual, que apenas les llega un poco y luego ya no, por más que estamos haciendo los reportes no se atiende, hemos buscado a la gente de la CEA y nos dicen que al parecer en la Adolfo López Mateos son por fugas por una obra que ahí están haciendo, han estado reparando y poco a poco llega a varios lugares el agua, pero que está pasando, pedimos que haya una respuesta porque no ayuda de nada que publiquen que no habrá servicio si eso lo sabemos bien y eso porque tenemos una o dos semanas sin agua”, dijo.

La habitante manifestó que la principal preocupación que se da en las familias es por los riesgos sanitarios que todo ello implica, pues no pueden mantener con higiene sus hogares por la falta del recurso natural, ya que en otros lugares de la localidad, la CEA argumenta que también es por fallas en el pozo número 4.

“Esto ya se está saliendo de control porque ahora además de pagar el suministro a la CEA hay que pagar a las pipas para que nos traigan, entre todos en mi casa ponemos un poco para que nos alcance, pero no es posible que teniendo el servicio se esté dando esto y que nosotros tengamos que hacer gastos adicionales”, dijo.

En el caso de Magaly López Luna, habitantes de La Lagunita, comentó que toda la semana pasada no tuvieron agua las familias de este lugar, por lo que tanto fue su queja, que apenas estos días les notificaron que no habría en los próximos días, provocando una mayor molestia entre los habitantes por la falta de apoyo por parte de la CEA para agilizar la normalización del servicio.

“Ojalá nos ayude la CEA a normalizar el servicio, en La Lagunita no hemos tenido como debe ser, toda la semana pasada no tuvimos y apenas el fin de semana nos dicen que no habría”.

Por lo anterior, habitantes de varios puntos de Tequisquiapan solicitaron mayor atención a la dependencia estatal para normalizar el servicio, toda vez que más de un día se han quedado sin el agua.