Habría castigo político de la Canaco para 2024

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de San Juan del Río, Eduardo Prado Alcatara manifestó que, para las elecciones del próximo año en lo local, podría haber un voto de castigo para la administración debido a que no se ha logrado combatir del todo al comercio informal en la demarcación.

A pregunta expresa precisamente, si es que se castigaría de alguna manera, el hecho de que no se hayan cumplido con algunas peticiones, como es el caso de despejar la via publica de comerciantes es lugares específicos, Prado dijo que sí, y que hay puntos a favor y en contra sobre este tema.

Otro de los puntos que recalcó, fue que, aún quedan pendientes aspectos para el caso del cumplimiento con Protección Civil y los lineamientos que ponen para la parte de licencias y sobre todo los vistos buenos para su debido funcionamiento y apertura.

“Pues sí, pues a favor y en contra, porque a lo mejor los informales van a estar bien contentos y van a apoyar eso. De la Canaco en la parte de nosotros sí, porque los que tenemos nuestros edificios y pagamos las rentas, vamos a tener una inconformidad de parte nuestra”.

Añadió que, las rentas en lugares como el centro de San juan del Río son caras, pero que lo mismo pasa en otros puntos de la demarcación por la inversión que les representa, más que nada a los emprendedores, y que el gasto viene a ser adicional cuando se debe cumplir con el pago de mercancías, surtido y si es el caso de contratación de personal.

¿QUÉ PEDIRÁN A CANDIDATOS?

El presidente de este sector empresarial, manifestó que aunque es pronto para pensar en propuestas de parte de los candidatos, de parte de Canaco, afinan ya proyectos a presentar y que de su parte habrá piso firme para recibir a todos los perfiles que toquen sus puertas.

“Que nos den todas las facilidades para poder abrir en tiempo y forma, no estamos en contra de pagar los refrendos, pero que sean más óptimos, tuvimos muchos problemas con Protección Civil, tenemos licencias que apenas están saliendo, si hay algo que no cumplan pues no, verdad “, añadió.