Hasta 50 pesos precio del jitomate

Afrontando la “cuesta de enero”, las familias recienten un duro golpe a su economía debido al aumento de diversos productos de la canasta básica, siendo el jitomate uno de los más representativos, con un precio que llega hasta los 50 pesos en algunos sitios. Amas de casa del municipio de San Juan del Río coincidieron en que el panorama luce desalentador.

Margarita Corona Mancilla, es una de las amas de casa, que compartió que cada tercer día procura acudir a los mercados para adquirir su fruta y verdura, sin embargo, desde hace 10 días, afirmó que se percató que el kilogramo de jitomate aumentó su costo de manera significativa, pues dijo que a finales del pasado mes lo consiguió en 30 pesos.

“Todavía para la Navidad conseguí jitomate barato, pero poco a poco ha ido aumentando su precio, estos días compré igual que siempre y en unos mercados está a 45 pesos y en otros a 50 pesos, esta variable y también depende de la calidad, a mí me gusta que este rojito y que este no tan maduro porque como lo ocupo casi para todo lo que guiso, procuró que me dure dos días”.

Apuntó que en su caso, busca los lugares de venta en donde el precio sea el menor, pues no solo este producto presentó un aumento. Por ello, afirmó que trata de adquirir sus productos en lugares económicos, aunque aseguró que casi en todos lados está igual.

“No hay lugares donde esté más barato, creo que de calidad se puede encontrar en los mercados y fruterías porque es donde está más fresco, pero en estos lugares es donde está a ese costo y ni modo así lo tenemos que comprar”.

Juana Medina Olvera es otra ama de casa que, al respecto, aseguró que ha resentido el aumento de los precios no solo en el jitomate sino en la cebolla, chile serrano y algunas frutas, pues dijo que como todos años, al comienzo casi todo empieza a subir, sin embargo, el más notorio en esta ocasión fue el jitomate, dado que casi al doble lo consigue en la mayoría de negocios, esto comparativamente con el mes pasado.

“Casi en todos los negocios han aumentado su precio las frutas y verduras, pero en mi caso, si trato de tener un guardadito porque sé que en enero siempre es lo mismo y ni modo de no comprar la fruta y verdura si es cuando todos tienen que regresar a trabajar”, concluyó.