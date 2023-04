Inactivos bomberos escobedenses

Las operaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pedro Escobedo permanecen suspendidas, toda vez que la corporación no cuenta el registro actualizado correspondiente que se tiene que presentar ante la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Querétaro, dio a conocer el director de esta dependencia en la entidad, Javier Amaya Torres.

Refirió que todas aquellas corporaciones de emergencia voluntarias que no cuentan con el registro ante la Coordinación Estatal de Protección Civil no tienen permiso para operar, situación que ocurre con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Pedro Escobedo.

Local Bomberos fortalecen sus servicios

Detalló que para cubrir los incidentes y siniestros que pudieran ocurrir en este municipio, se tiene la presencia del unidades y elementos del Bomberos Querétaro, además de que la Coordinación Municipal de Protección de este lugar también se encuentra activa, cubriendo los servicios que se pudieran presentan en las distintas zonas que conforman la demarcación escobedense.

“No tienen registro actualizado con nosotros. Entonces, todos los cuerpos voluntarios que no tienen registro no tienen permiso para operar (…). Tenemos máquinas de Bomberos Querétaro permanentemente en Pedro Escobedo, o sea, no se ha desatendido y además la Coordinación Municipal de Pedro Escobedo también está muy activa. O sea, no se ha descubierto el municipio”, comentó.

Fue en enero pasado cuando elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pedro Escobedo declararon a EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO que desde octubre de 2022 la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro había suspendido sus operaciones.

Por su parte, Amaya Torres aseguró que la corporación de emergencia no ha cumplido con ciertos requisitos para actualizar el registro. Explicó que algunos de ellos tienen que ver con el tema de capacitación de los elementos que integran este cuerpo de bomberos, así como la presentación de algunas documentaciones oficiales.

Detalló que si bien durante 2022 la Coordinación Estatal de Protección Civil se reunió con representantes de la corporación para buscar vías de solución, en lo que va del año ya no ha habido contacto con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pedro Escobedo.

“El año pasado se tuvieron varias reuniones con el patronato, se les hicieron evaluaciones, se les brindaron apoyos a través de otras instituciones para capacitación que es lo que falta mucho en ese personal, ganas tienen, pero les falta capacitación y pues de manera preventiva se les estaba capacitando, pero no han cubierto los requisitos que se necesitan para renovar su registro”, concluyó.