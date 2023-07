Incierta la alianza electoral en lo local

Pese a que a nivel nacional la alianza opositora entre el PRI, PAN y PRD se refrenda rumbo a las elecciones de 2024, en lo local aún es un tema incierto, pues hasta el momento no ha habido instrucciones al respecto, dio a conocer la presidenta del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Juan del Río, Carmen del Rosario Nieto Chávez.

Detalló que hasta la fecha el Comité Directivo Estatal no ha lanzado indicaciones sobre la ruta que deberá de seguir el partido tricolor de cara a los comicios del próximo año. Añadió que en tanto se definen las líneas de acción, el PRI en el municipio se encuentra trabajando para recobrar la confianza de las personas, así como para la definición de algún candidato que contienda por la Presidencia Municipal.

Local

“En San Juan del Río no tenemos una indicación como tal. No estamos esperando, seguimos trabajando, fortaleciendo las bases y al partido, porque en determinado caso tampoco tenemos un precandidato o precandidatos. Entonces, estamos esperando a que los tiempos nos digan ya y aventarnos con todo. Pero regresando a lo de la alianza, no, hasta la fecha no nos han dado instrucciones si va o no”, comentó.

Fue a finales de junio, cuando los líderes de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática anunciaron el método que se habría de seguir para construir lo que denominaron “Frente Amplio por México” y con ello la designación de su candidato a la Presidencia de la República.

El pasado domingo 9 de julio, los partidos de oposición registraron el Frente ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Ese mismo día, cerró el plazo para el registro de aspirantes a la candidatura presidencial, teniendo que 33 personas se enlistaron para buscar convertirse en candidato de la alianza “Va por México”.

Local

Asimismo, la dirigente local del PRI en San Juan del Río reiteró que se está trabajando en fortalecer las bases del instituto político, a fin de contar con una estructura solidad que respalde a todos los candidatos priistas en las elecciones del 2024. Puntualizó que habiendo alianza o no, el partido tricolor continúa trabajando de cerca con sus militantes.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Es muy importante el trabajo, el trabajo que estamos haciendo ahorita, de visitas, de conformación de consejo, de conformación de seccionales, es extremadamente necesario y muy importante esa estructura para nosotros y es en lo que estamos muy enfocados, para que, en su momento, sea que haya alianza o no, nosotros estemos fortalecidos y preparados. Ahorita estamos haciendo ese trabajo, estamos preparados para lo que venga”, enfatizó.