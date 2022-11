Industria se alista para reforma laboral

Las empresas de San Juan del Río se están preparando, para dar cumplimiento a la reforma laboral que amplía de 6 a 12 días el periodo de vacaciones para aquellos trabajadores que tengan más de un año laborando en sus respectivos centros de trabajo, afirmó la gerente general de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en el municipio, Eridani Ríos Romero.

Detalló que si bien falta su aprobación en la Cámara de Diputados para que entre en vigor de manera formal, varias organizaciones de la demarcación han optado por buscar asesorías para conocer los impactos y todos los términos que se deben de llevar a cabo para dar cumplimiento a este nuevo mandato y así respetar el derecho de los colaboradores.

Local Empresarios abiertos a duplicidad de vacaciones

“Debemos de esperar a que esto se formalice pero obviamente las empresas ya se están preparando al interior para dar cumplimiento a esto. No se pretende evadir, sino más bien cómo podemos dar cumplimiento sin que afecte la parte productiva. Aquellas empresas que ya tenían negociados días adicionales de vacaciones pues ahora van a tomar acuerdos que favorezcan a las dos partes, tanto al colaborador como a la empresa”, comentó.

En ese sentido, detalló que las empresas deberán de reorganizarse y generar estrategias para que la nueva medida no impacte a la productividad, pero que las decisiones que se tomen al interior de las industrias no quebranten los derechos laborales de las y los trabajadores, de manera que ambas partes no se vean afectadas.

Detalló que en próximas semanas se reunirán las empresas afiliadas a la Canacintra para abordar este y otros lineamientos que impactan y a los cuales se debe de dar cumplimiento por parte de las industrias para el siguiente año, de modo que al inicio de 2023 todas las organizaciones afiliadas a esta cámara no tengan ningún inconveniente en sus operaciones.

“Las empresas siguen enfrentando desafíos interesantes, nuestra llamado es siempre estar pendientes para dar cumplimento en tiempo y forma, y bueno nunca salirse de lo que establece la propia ley. Nosotros como organismo nos encargamos de acercar las herramientas que puedan favorecer en la toma de decisiones, conscientes de que hoy los ambientes labores han tomado un nuevo rumbo y nuevos cambios”, subrayó.

Finalmente, detalló que dentro de la reunión que se sostendrá con las empresas también se abordarán temas como el nuevo modelo de justicia laboral, libertad sindical, subcontratación de servicios y ejecución de obras especializadas, inspecciones de trabajo, el fomento de entornos organizacionales favorables, entre otros.