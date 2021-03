Inicia capítulo femenil de Canacintra 

Tomó protesta como Presidenta de la Comisión de Mujeres Empresarias de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en San Juan del Río, Ana María Rosales Moreno, quien tendrá la responsabilidad de potencializar la presencia de mujeres en las empresas e industrias de la región.

En la ceremonia encabezada por Olivia Valadéz López, Presidenta Nacional del capitulo femenil de este organismo y de José Guadalupe Román Flores, Presidente en San Juan del Río, también se contó con la presencia de destacadas empresarias, quienes brindaron todo su respaldo a la nueva titular del organismo recién impulsado.

Local Crece número de mujeres empresarias

Por ello explicó que hoy en día: “según datos del INEGI, hay 64.5 millones de mujeres mexicanas, que equivalen el 51.2 por ciento de la población, de las cuales 25.4 millones de mujeres pertenecen a la población económicamente activa y de esa cifra únicamente el dos por ciento encabezan una empresa”.

De igual Forma Olivia Valadéz indicó que las mujeres están decididas a trabajar con igualdad para impulsar la economía de México, ya que serán pieza clave en la recuperación económica, que se ha visto afectada de forma reciente a partir de la pandemia.

Por último detalló que Canacintra recibe con agrado la creación de estos capítulos femeniles como respuesta a los objetivos de la agenda 20-30 de la ONU, El Pacto Mundial, y el movimiento He for She, con objetivos de promover la participación de las mujeres dentro de los organismos empresariales.