La Guardia Nacional no nos cuida: Calvario

"La Guardia Nacional, División Carreteras, no nos cuida y no existimos para el transporte de carga", así lo expresó el regidor síndico, Arturo Calvario Ramírez, al resaltar los hechos de inseguridad que se han registrado recientemente sobre la carretera México-Querétaro en cuanto a los asaltos e intentos de asalto que se han resentido.

Lo anterior, al recordar que, apenas el jueves, se presentó un caso en el que unos ladrones quisieron atracar a un chofer en circulación sobre esta vía a la altura de San Gil, y en el intento, hubo una ráfaga de disparos que hirieron al conductor, hecho que se hizo viral en diversas redes sociales.

Recalcó que, esta situación va ligada a los accidentes que se han seguido presentando con dirección a la capital del estado de Querétaro, esto por diversas causas como la velocidad y falta de pericia de parte de los conductores, y que a pesar de ello siguen sin tener presencia de la corporación federal.

“Compañeros, yo creo que debemos de seguir levantado la voz, la Guardia Nacional, División Carreteras, no nos cuida, y ahora con los tiempos que se aproximan, yo me pregunto, ¿esta falta de voluntad, no es porque el partido en el poder no ve a Querétaro rentable electoralmente y es por eso que no existimos para ellos?”.

Añadió que, tan solo en la Ciudad de México, en el metro hay seis mil elementos desplegados, y que para San Juan del Río, no es posible que no se tengan ni 60 uniformados, además de que esto ha costado la muerte de muchas personas, que se traduce en familias afectadas por la violencia y los percances.

“En San Juan del Río la carretera 57 es un problema y los sanjuanenses merecemos seguridad igual que todos los ciudadanos de este país”.

CABRERA SE SUMA

En ese sentido, el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, informó que de parte de las autoridades federales se ha dado una respuesta parcial, al recordar que primero se hizo la solicitud para abrir las rampas de frenado, y que posteriormente estas pudieran ser gratuitas para los transportes de grandes dimensiones.

Aunque, por otro lado, también recalcó que todavía quedan pendientes algunas peticiones en las cuales van a seguir insistiendo, sobre todo en la colocación de básculas para los vehículos que entren antes de la caseta de cobro de Palmillas, además de la señalética para direccionar el tráfico.

Por lo anterior, el mandatario municipal puntualizó que espera que posteriormente se puedan reanudar las mesas de trabajo con las dependencias federales y dar la pauta para brindar una mayor prevención y seguridad a los circulantes en este tramo.