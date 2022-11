La mirada de Tamara Medina | Angelita Esperanza, el arte ancestral de la cocina

Conocer a Angelita Esperanza es encontrar a una mujer apegada a sus costumbres y tradición heredada de sus antepasados, en su cocina pareciera que el tiempo se ha detenido, con olor a café canela y madera desde su comal elaborado de piedra y lámina realiza los platillos típicos de la cocina Ñhäñhu.

Foto: Tamara Medina | Diario de Querétaro

María de los Ángeles Esperanza Pérez ha sido reconocida por sus aportaciones a la cultura gastronómica de su delegación, colaboradora del libro “Recetario de la Cocina Ñhäñhu” además del ejemplar donde Cocineras Tradicionales de los diferentes rincones de México exponen su propuesta gastronómica, Angelita lo hace poniendo muy en alto a Querétaro.

Foto: Tamara Medina | Diario de Querétaro

A decir de Angelita, en cada platillo que elabora deja un pedacito de su corazón, así suculentas elaboraciones como huevos de nido, tortas de palma, de flor de sábila, conejo en mole verde, el charape, dulce de xoconostle, entre un centenar de guisos elaborados con productos que dan la bendita tierra que muchas veces las mismas cocineras y sus familias labran.

Foto: Tamara Medina | Diario de Querétaro

Hace unos días Angelita demostró que para la gastronomía no hay fronteras y en colaboración participó en un duelo de culturas con el Chef Michelin Álvaro Sanz en una intervención gastronómica que unió la cocina tradicional queretana con la mediterránea dejando un gran sabor de boca a los comensales y donde el chef elogió la sabiduría ancestral de una mujer que pese a que aún cuando no todas las puertas se le han abierto con facilidad ella no deja de seguir llevando su arte y sazón por todo lo alto.