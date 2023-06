La Sedea entregó forraje seco a ganaderos de San Juan del Río

Para reducir las afectaciones generadas en el sector ganadero del municipio de San Juan del Río ante la falta de lluvias y forraje, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea), entregó apoyo a los criadores de ganado de la localidad.

Se trata de 130 toneladas de pacas de forraje seco para el mismo número de ganaderos afectados por la sequía, quienes desde el año pasado comenzaron a ver mermadas sus ganancias dado los mayores gastos que han tenido que enfrentar a causa de la falta del recurso natural en los bordos de abrevadero.

Local Crisis en el sector agropecuario en San Juan del Río

Durante su mensaje, el titular de la dependencia, Rosendo Anaya Aguilar, aseguró que se trata de un programa emergencia para los integrantes de este sector, quien desde octubre del año pasado comenzaron a percibir las primeras siniestralidades por la falta de lluvias y forraje en los potreros, es por ello, que por instrucciones del gobernador del estado, Mauricio Kuri González, se activó el apoyo inmediato para los criadores de ganado.

Refirió que este tipo de entregas, comenzaron la semana pasada y se busca atender las zonas más prioritarias y urgentes como la zona serrana y región del estado, con la intención de evitar pérdidas en el sector ganadero por la temporada de calor.

“Es una entrega de forraje directamente para consumo de sus animales, la situación no está nada sencilla, la situación en el campo no es nada sencilla, llevamos una sequía de por lo menos de octubre del año pasado para acá, son cerca de nueve meses que no ha llovido, empezaron algunos indicios pero nuevamente se retiraron las lluvias, por eso es que con anterioridad, justo cuando veíamos que se iba a venir una sequía prolongada esto lo estuvimos planeando, el gobernador del estado, Mauricio Kuri, nos pidió hacer algo al respecto”.

Por lo anterior, dijo que por ello, se llevó a cabo dicha entrega de apoyo para los ganaderos de bajos recursos para que puedan hacerle frente a la época de altas temperaturas y sus secuelas, para reducir las afectaciones causadas por ello.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por su parte, el alcalde Roberto Cabrera Valencia, aseguró que el sector primario es uno de los más importantes, por eso, coordinadamente con el gobierno estatal, se realizan acciones de beneficio para los integrantes de este mismo.