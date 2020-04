Llaman Germain a no desprestigiar programa

El regidor, Germaín Garfias Alcántara, lamentó que haya personas que difundan información falsa tratando de desprestigiar el programa alimentario impulsado por los gobiernos estatal y municipal, pidió prudencia y evitar causar pánico ante la pandemia por Cvid-19.

Manifestó lo anterior al ser cuestionado sobre la publicación en redes sociales que señala que las despensas que reparte están contaminadas con coronavirus, dijo desconocer si se trata de una situación que tenga tintes políticos o de otra índole y optó por no dar importancia a esta situación e instó a la ciudadanía afectada en su economía por la pandemia a que crea en el programa y solicite el apoyo alimentario.

“Desconozco si pueda ser una situación política o no, pero ahorita me tiene sin cuidado, mi conciencia está tranquila y ya es el colmo que digan que las despensas traen el virus, son cosas hasta de risa, en esta situación creo que no se vale y también alarman a la gente ahorita que andamos en una situación de preocupación, de psicosis, invitarlos a que no hagan caso a ello y que la gente que está pidiendo este apoyo, que lo sigan haciendo”.

Recordó que participa como voluntario para repartir las despensas y los kits de limpieza, al igual que lo hacen otros servidores públicos, con el objetivo de apresurar la entrega, ya que observan que hay gente que atraviesa por circunstancias difíciles.

“Con el arranque de este programa estatal y municipal nos anotamos para formar parte de esta estructura y estamos visitando domicilios (…) Es mentira lo que se está manejando, es un apoyo que se entrega y que viene en una caja debidamente rotulada”.