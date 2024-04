Mejía Lira se registró ante el IEEQ

Ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), llevó a cabo su registro como candidata ciudadana a la presidencia municipal de Tequisquiapan por los partidos políticos PAN-PRI-PRD, Norma Mejía Lira.

El proceso de participación lo realizó la tarde de este viernes en las oficinas Distritales 12, por lo que previo a ello, caminó por varias calles del Pueblo Mágico acompañada de militantes y simpatizantes de los tres partidos políticos.

Después de su registro, la candidata ciudadana dio un mensaje, en el cual aseguró que cuenta con la experiencia necesaria para generar un mejor desarrollo y progreso para Tequisquiapan, motivo por el cual, mencionó que trabajará continuamente.

“Soy una mujer de experiencia, una mujer de trabajo, que sabe dar resultados y por lo mismo hoy con humildad esto aquí ante ustedes ofreciendo lo que se hacer, ofreciendo con humildad mi trabajo, la visión clara y personal de lo que requieren las familias de nuestro pueblo para que las familias sigan progresando, se sigan desarrollando en este hermoso lugar que le llamamos nuestro hogar Tequisquiapan”.

Asimismo comentó que aportará sus conocimientos y experiencia para que al municipio le vaya mejor, pues Tequisquiapan ha progresado de tal manera que necesita continuar con esa misma dinámica, por ello, afirmó que es importante que los ciudadanos no pierdan lo que han obtenido.

“En este día tan importante no solo para mí, sino estoy segura para un proyecto cambiante como lo es nuestro pueblo de Tequisquiapan, tequisquiapense como ustedes y yo que queremos un mejor Tequisquiapan, que Tequisquiapan siga avanzando, me emociona ver a tanta gente, caras conocidas, esta emoción me da un compromiso más grande, de seguir trabajando para nuestro pueblo, para que Tequisquiapan siga avanzando, por eso hoy también me alegra ver jóvenes con ese impulso, mujeres comprometidas, hombres que trabajan día a día, que se la rifan diario, deportistas, comerciantes, son tantas gentes de bien que día a día aportan al pueblo”.

Finalmente les dijo a los asistentes que es tiempo de trabajar en conjunto y unidad, de tal manera que al municipio le vaya bien, por ello, agradeció a los partidos que le dieron la confianza y abanderar como ciudadana dicha candidatura.

“Hoy tenemos que estar atentos no podemos permitir que vengan a improvisar y que se ponga en riesgo lo más importante, la tranquilidad de las familias de nuestro pueblo, hoy no podemos dejar que vengan a experimentar, hoy sabemos lo que tenemos y hay que cuidarlo, hoy sabemos que lo que ha funcionado queremos que permanezca, hoy sabemos que en unidad y equipo, Tequis y Querétaro avanzan y son mejores”.