Morena no apoya impugnaciones mientras no haya sustento

El presidente del Consejo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en Querétaro, Ángel Balderas Puga, advirtió que no se avalarán impugnaciones de elecciones que no tengan sustento y carentes de soporte, dado la amplia derrota que el partido morenista registró en esta elección.

“Si no hay datos, aquí las cosas no se manejan como dogma, como Comité Ejecutivo Estatal, se acordó que no se apoyarán impugnaciones que no estén sustentadas, esto no es un juego, esto no es una vacilada, aquí no se impugna porque perdí, Morena tiene que asumir, eso indica una falta de autocrítica”.

Local Gubernatura y doce alcaldías para el PAN

Reconoció que el mal procesamiento de las candidaturas que se asignaron el pasado 11 de abril de último momento, así como la falta de unidad y comunicación al interior del partido, fueron tan solo algunos de los factores que ocasionaron los resultados que hoy obtuvieron los morenistas en las elecciones.

Además, dijo que la derrota que el partido registró en los Distritos Electorales Federales I, II y III, fue por la designación de candidaturas a personas externas al partido, situación que como resultado hoy dejó menos legisladores federales por la vía de representación proporcional.

“De manera increíble como si se quisiera perder, no se apoyó en la estructura electoral que ganÓ en 2018, la estructura electoral que hizo ganar en Querétaro a Andrés Manuel por encima Ricardo Anaya con más de 60 mil votos, no fue convocada para participar en este proceso electoral, hay responsables, este proceso electoral al interior de Morena, de manera increíble se le dejó a gente ajena a Morena”.

Otro de los factores de los resultados que hoy obtuvo Morena fue la violación que tajantemente se dio a los estatutos, mismos que, dijo, fueron ignorados para la elección de los abanderados y abanderadas, por lo que advirtió que en esta ocasión no se apoyará las posibles impugnaciones que los candidatos o candidatas pretendan realizar por los resultados que hoy obtuvieron del seis de junio.