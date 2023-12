Multas a ruidosos en San Juan del Río

La Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal de San Juan del Río puede emitir multas por contaminación acústica a comercios e industrias que superen el nivel de decibeles permitidos por la norma. Las sanciones pueden ir de los 4 mil hasta los más de 20 mil pesos, dio a conocer el titular de dicha dependencia en la demarcación, Óscar Alcántara Peña.

Indicó que estas denuncias son atendidas por las Direcciones de Ecología y Medio Ambiente, y Control Urbano, instancias que tienen la facultad para atender únicamente los reportes de este tipo que involucren a lugares que realicen una actividad económica, ya sea comercial o industrial.

Local Regularizan calles en San Pedro Potrerillos

“Hay que puntualizar algo, la Secretaría, por medio de la Dirección de Control Urbano y Ecología, tiene facultadas para atender las denuncias solo y cuando sea en lugares que ejercen una actividad comercial y/o industrial. Si llega una denuncia nosotros acudimos con un sonómetro, si excede de los decibeles permitidos se le inicia procedimiento que normalmente es una multa. Esa multa puede oscilar de los 4 a los veintitantos mil pesos”, comentó.

La contaminación acústica hace referencia al afecto que el ruido excesivo tiene sobre la salud y el bienestar humano. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) el ruido se define como cualquier sonido que supera los 65 decibeles (dB). La instancia refiere que el ruido se vuelve dañino si supera los 75 dB y doloroso a partir de los 120 dB.

Alcántara Peña expresó que es frecuente que a la Secretaría lleguen denuncias donde se señala la emisión de ruidos estruendosos en domicilios particulares, no obstante, explicó que en estos supuestos no tienen injerencia las direcciones antes mencionadas, por lo cual no se inicia un procedimiento.

Respecto al tema, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Ángel Rangel Nieves, dijo que cuando existen este tipo de situaciones en domicilios particulares, las personas pueden hacer el reporte y a través de las áreas de mediación se brinda un apoyo para resolver el problema que aqueja a los vecinos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sobre los vehículos, ya sean automóviles o motocicletas, cuyos ruidos exceden los niveles permitidos, apuntó que por estar en vía pública son susceptibles a una infracción. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito del Municipio de San Juan del Río, “queda prohibida la modificación de claxon y silenciadores de fábrica y la instalación de dispositivos como válvulas de escape y otros similares, que produzcan ruido excesivo de acuerdo con las normas aplicables”.

Asimismo, establece que se aplicará una infracción “Media” al conductor que realice modificaciones al silenciador, de manera que la unidad en la que viaja produzca ruido excesivo.