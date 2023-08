Nadie puede solo, afirma dirigente del PRI en San Juan del Río

“Nadie puede solo”, señaló la presidenta del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Juan del Río, al ser cuestionada si el instituto político que representa estaría dispuesto a replicar en lo local la alianza que se ha consumado a nivel nacional con la creación del Frente Amplio por México.

En entrevista con EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO, afirmó que ante el escenario político actual es imposible afirmar que una fuerza política puede hacer frente por sí sola al partido en el poder. Por ello, agregó que el partido tricolor no se cierra a una posible alianza en San Juan del Río con el PAN y PRD, a fin de frenar el avance que ha tenido el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en todo el país.

Frente Amplio, una propuesta sólida: PRI

Detalló que una alianza con los otros partidos de oposición no significaría dejar atrás los ideales priistas ni tampoco la adopción de otros pensamientos, sino que se trataría de la unión de esfuerzos encaminados a un solo objetivo, que es enfilar al Frente Amplio por México hacia la victoria en las elecciones presidenciales de 2024.

“No es el tiempo de decir ‘yo puedo solo’. Nadie puede solo, es imposible. Somos un conjunto de personas, una sociedad, un municipio donde nadie podemos solos. No podemos ser tan pretenciosos en ese sentido. Que amamos a nuestro partido y somos muy priistas, claro que sí. Y seguimos trabajando por nuestra militancia. No nos cambiamos la camiseta para nada, más bien nos unimos o nos aliamos”, comentó.

Respecto a la alianza en San Juan del Río, señaló que esta aún es incierta y que serán las dirigencias estatales de cada partido político las que tomen las decisiones de cómo se llevarán los comicios del siguiente año.

Agregó que en tanto se decide la conformación de la coalición en lo local, el PRI se encuentra trabajando en el fortalecimiento de su estructura, a fin de contar con una base que permite a este instituto político competir en el proceso electoral de 2024.

“(La alianza) no depende de mí, pero sí de las personas que dependo o de los arreglos que tengan los partidos en la nacional. Tendrán que ver que funciona, si no es así, también estamos preparados para nosotros como partido (…). Ojalá se diera y si no se da, de todas maneras, estamos trabajando todos juntos”, subrayó.

Finalmente, recordó que ha sostenido reuniones con la presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN, Judith Ortiz Monroy, y la Coordinadora Municipal del PRD, Miriam Gómez Anaya; lo anterior con la intención de generar una unidad y trabajar en conjunto para fortalecer al Frente Amplio por México en la demarcación sanjuanense.