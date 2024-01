Oleada de migrantes se registran

La oleada de migrantes se ha comenzado a registrar en el municipio de Tequisquiapan como parte de su ruta rumbo al norte del país para intentar cruzar a Estados Unidos en las próximas semanas.

De acuerdo al presidente de la Estancia del Migrante González y Martínez A.C., (EMGM), Martín Martínez Ríos, en lo que va de los primeros días del 2024, van cerca de cinco mil migrantes que se han cruzado por la antigua estación Bernal, sitio que forma parte de su ruta para viajar al norte del país, por ello, desde el 1 de enero la organización de ayuda humanitaria que encabeza, se ha dedicado a brindar apoyo a los hombres, mujeres y menores que piden alimento y cobijo en este lugar.

Comentó que si bien se han anticipado caravanas de migrantes de países de Centroamérica para viajar a Estados Unidos, paulatinamente han estado cruzando por el municipio de Tequisquiapan, por ello, en los primeros días del año ya van miles de integrantes de esta población que han sido ayudados por parte de esta organización.

“Cerca de la Estancia del Migrante se encuentran caminando muchos, de ratos de concentran muchos y por otros ratos no tantos, por fortuna teníamos un poco de alimento en la Estancia, agua embotellada y alimentos que pueden ir comiendo a bordo del tren, me han comentado que no pueden detenerse mucho tiempo porque buscan llegar lo antes posible a su destino, el año lo cerramos con buenos resultados, ahorita de estos días que ya van, llevamos cerca de cinco mil personas atendidas”.

Pidió el apoyo de la población que guste donar alimentos y prendas de vestir para los migrantes que viajan de esta manera en dirección a la frontera norte del país, dado que cada vez hay más menores, por lo que consideró necesario contar con más apoyos para ellos, pues su condición en la que se trasladan es precaria, por ello, el llamado para contar con la ayuda de las personas.

Consideró que de manera frecuente se observan familias completas que viajan en los vagones del tren de carga para buscar un mejor modo de vida en Estados Unidos, por ello sin medir consecuencias de los riesgos que representa viajar de esa manera, intentan concretar su plan de llegar a ese país.

Finalmente dijo que se tiene previsto por parte de las agrupaciones que se dedican a brindar apoyo a los migrantes que este año será de mayor movilidad migratoria, por ello, aseguró que se requiere de más ayuda de la ciudadanía para brindar un poco de apoyo a quienes pasan por este municipio rumbo al norte del país.