Optan por servicios médicos de farmacia

El secretario general de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en la región, Dimas Peralta Alegría, dio a conocer que cada vez más trabajadores afiliados optan por acudir a servicio médicos particulares en lugar de ir al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tras la tardanza y desabasto de medicamentos que en lugar se tiene.

Explicó que en los últimos meses se han recibido quejas de trabajadores croquistas por el desabasto de medicamento, así como citas prolongadas para ser atendidos, situación que ha propiciado que cada vez más opten por acudir a servicios de consultorios de farmacia a fin de evitar revisiones médicas tardías.

“Es lamentable porque se supone que el patrón, la empresa, paga su cuota y no solamente el patrón sino el trabajador aporta una pequeña diferencia o su cuota que le corresponde, entonces es lamentable porque se le esta pagando y no esta cumpliendo con su función, entonces, lo que dicen los patrones, que a ellos les ponen multas o recargos si no pagan a tiempo sus cuotas, entonces, habría que hacer lo mismo, los patrones y trabajadores juntarnos y ver que tipo de recarga le vamos a hacer al IMSS en ese sentido, no están cumpliendo con su obligación”.

El líder aseguró que esta situación se complicó con la pandemia por Covid-19, por ello, los trabajadores han optado por buscar servicios médicos en consultorios de farmacias a fin de evitar atrasos en sus revisiones médicas, ya que en diversos puntos se cuenta con dichos espacios médicos.

Finalmente llamó a las autoridades del IMSS mejorar sus estrategias de atención medica para los trabajadores, a fin de evitar mayores afectaciones entre los trabajadores, ya que no solo es la fecha prolongada de revisiones medicas a las que se enfrentan sino también al desabasto de medicamento.