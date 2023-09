Paracaidistas se apoderan de predios federales

El director de la junta local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en Querétaro, Raúl José Medina Díaz, dio a conocer que decenas de asentamientos humanos irregulares se han detectado en zonas federales del municipio de San Juan del Río y alertan de venta irregular de terrenos propiedad de la federación, así como paracaidistas.

Durante su visita al municipio sanjuanense, precisó que hasta el momento se han identificado cerca de 70 asentamientos de este tipo, esencialmente en tramos como la ribera del río San Juan entre otros puntos más, de ahí que se ha firmado un convenio de colaboración con el gobierno local para mantener alguna vigilancia en varias zonas y evitar la instalación de las personas en estas zonas.

“Si hay bastantes asentamientos humanos, hacemos el exhorto primero y luego conjuntamente con los municipios, precisamente para que ellos nos apoyen con los temas de licencias, de todo ese tipo que les da a ellos que se asienten en este lugares, porque certeza jurídica no la tienen, en un terreno federal no pueden tener certeza jurídica, no hay quien les de papel donde les escrituren un terreno o la zona federal no es validado”.

El funcionario federal alertó a los sanjuanses de posibles fraudes por la venta de predios de este tipo ubicados en las zonas federales, pues aseguró que no cuentan con certeza jurídica dado que se trata de terrenos pertenecientes a la federación, por ello, exhortó a estar atentos y evitar adquirir lugares situados en la cercanía de lugares federales.

“Hemos trabajado precisamente con los gobiernos municipales, hemos firmado unos convenios de colaboración, San Juan del Río es uno de estos municipios donde nos ayudan ellos a la vigilancia de la zona federal, hay mucha gente que se ha asentado, yo creo andaríamos fácil en unos 70 asentamientos”.

Ante estos hechos, aseguró que el personal de la Conagua se ha mantenido realizando recorridos de revisión para elementar datos de prueba que permitan en todo caso iniciar con un proceso de investigación por invasión en zonas federales, por ello, agregó que es necesario evitar adquirir predios cercanos a zonas federales.

Mencionó que en los últimos meses se ha conocido de fraudes por la venta de terrenos en las zonas federales, pues al ser propiedad del gobierno federal, constituye un delito este tipo de acciones, por ello, insistió en que la población debe estar atenta a los posibles defraudadores que se ostentan como desarrolladores inmobiliarios o agentes de ventas de terrenos.