Pesca a punto de colapsar por sequía sin precedente

El presidente de la Unión de Productores Acuícolas y Pesqueros del estado de Querétaro, Luis Felipe Gómez Ugalde advirtió de un detrimento en la actividad pesquera de la comunidad de La Llave, por la falta de agua en la presa de esta localidad como consecuencia de la sequía.

Mencionó que desde el año pasado este sitio hídrico se quedo sin agua generando graves secuelas entre los productores acuícolas y pesqueros, sin tener ninguna mejoría hasta la fecha, ya que no se cuenta con el mínimo almacenamiento del vital líquido.

Apuntó que todo esto empeoro a raíz de la desaparición de 22 de 23 programas de Conapesca, quedando solo el de Bienpesca sin ningún tipo de apoyo para los productores justo en estos momentos en donde la sequía ha provocado graves afectaciones por la falta de agua en los embalses, así como repoblamiento.

“La presa de La Llave tiene más de un año que se secó, se busca que se hagan trabajos para desazolvar esa presa, de 23 programas que tenía Conapesca desaparición 22, no hay nada, el único apoyo es Bienpesca, hay una crisis completa en todos nuestros productores acuícolas sobre todo San Juan del Río, La Llave esta totalmente seca, no hay repoblamiento de este embalse y esto te genera que no se reproduzcan los pescados, por consecuencia que no haya pesca y al no haber pesca, no hay venta de pescado ni economía local”.

El líder acuícola aseguró que este sector requiere de mayor apoyo sobre todo durante la etapa de sequia para subsistir, por ello se buscará gestionar algún tipo de ayuda con demás instancias, toda vez que el Gobierno Federal descobijo a los integrantes de este gremio sin la posibilidad de ayudarles con lo mínimo.