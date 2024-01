Piden celeridad en justicia para personas LGBT+

Una de las peticiones que el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico ha hecho a la Fiscalía General del Estado (FGE) desde el año pasado es garantizar y acelerar el acceso a la justicia de las personas LGBT+ que han sido víctimas de un delito, toda vez que hay casos que no han presentado avances, señaló el vocero de esta asociación, Waltter López.

Refirió que dentro de la FGE de Querétaro se han abierto carpetas de investigación por asuntos donde integrantes de la comunidad LGBT+ han sido víctimas de algunas violencias. Señaló que, si bien la instancia procuradora de justicia ha iniciado la denuncia, los casos no presentan avances.

Detalló que son alrededor de siete casos que no presentan avance alguno desde que se interpuso la denuncia. Señaló que se trata de carpetas de investigación iniciadas por incidencias de violencia familiar hacia mujeres trans, así como violencias comunitarias hacia otros miembros de la comunidad LGBT+.

“Tenemos casos en donde están atoradas las cosas y las violencias familiares y comunitarias en los condominios se presentan. Están los casos en fiscalía, sí te atienden bien, pero no avanzan (…). Tenemos alrededor de siete casos que son violencia de todo tipo, especialmente de mujeres trans agredidas, violencia contra hombres LGBT que son víctimas en mayor proporción que los hombres heterosexuales y también tenemos las violencias en los condominios”, comentó.

Mencionó que ha expuesto esta situación a la FGE a través de oficios, esto debido a que no se ha podido generar una comunicación cara a cara con el titular del organismo. Precisó que la instancia procuradora de justicia respondió que se cuentan con protocolos especializados para la atención de casos donde las víctimas son personas LGBT+; no obstante, Waltter López sostuvo que esto poco funciona si las carpetas de investigación no se resuelven.

En ese sentido, manifestó que el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico hizo la solicitud formal para que al interior de la Fiscalía General del Estado exista un área especializada y exclusiva que se dedique a atender, investigar y resolver los casos donde personas pertenecientes a la comunidad LGBT+ sean víctimas de las distintas violencias.

“Tenemos casos graves y no se han resuelto, aun teniendo al personal capacitado y siguiendo el protocolo. Entonces, necesitamos sentarnos cara a cara y dejar ya los oficios. Estamos pidiendo una reunión con el fiscal Echeverría, así como con el vice fiscal de Derechos Humanos. Necesitamos sentarnos y exponer los casos porque debemos tener una justicia expedita y sin discriminación para nuestras poblaciones”, subrayó.