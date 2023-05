Poca iniciativa en limpieza del Río San Juan

Poca empatía y por lo tanto baja participación se ha visto de parte de la población en las jornadas de la limpieza a la ribera del Río San Juan, declaró Víctor Ávalos Castañeda, presidente del Concejo Ambiental de San Juan del Río, al mencionar que, a pesar de ello, la labor que emprenden los pocos vecinos y el gobierno ha sido titánica.

Y es que, relató que a pesar de que en el pasado zonas como Bosques de San Juan sufrieron por inundaciones y casas anegadas en la temporada de lluvias, ni así participaron en las acciones de limpieza que regularmente se llevan a cabo cada fin de semana a fin de evitar taponamientos.

Asimismo, indicó que, si bien las reuniones para la limpieza se fraccionan por espacio a intervenir, las invitaciones son para la población en general, pero ni así acuden, al pensar que los taponamientos no les podrían afectar por vivir en otros puntos del municipio.

“Vemos muy poca empatía de parte de la ciudadanía, no les interesa, habíamos estado en Bosques de San Juan, un lugar en el que se inundaron y solo fueron 10 personas, es risible de una localidad amplia. Piensa la gente, por ejemplo, de la zona oriente que como no viven por el rio no les afecta y toda la basura va a parar al rio”.

Ávalos Castañeda reconoció que, a comparación del año pasado su hay menos desechos, pero ideas sería que se mantuviera limpio el cuerpo de agua y su alrededor de 19.5 kilómetros.

“Ahorita ya solo estamos haciendo una revisión paulatina y aleatoria y zona en las que vemos que permanece limpio como en el Paseo de los Abuelos y en la zona del Puente de la Historia, lo complejo fue el año pasado”.

SUCIEDAD

El especialista en medio ambiente también habló de que hay zonas en las que la gente se resiste a dejar limpio como es la zona cercana a Visthá y algunos perímetros de El Puente de Fierro, en donde EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO pudo constatar la presencia de bolsas grandes de basura abandonadas.