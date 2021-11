Podría abrir el balneario San Pedro Ahuacatlán 

En breve el balneario de San Pedro Ahuacatlán podría ser reabierto al público, declaró el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia, ya que han existido mesas de trabajo con la Secretaría de Gobierno, en donde hay entendimiento.

Mencionó que aún le falta personalmente tener un acercamiento con el comité del ejido, al recordar que por más de tres años, este espacio ha estado cerrado por algunas inconformidades que se generaron luego de una obra de acceso a la comunidad desde las inmediaciones de la carretera estatal 120.

“No tenemos fecha porque no he tenido el acercamiento todavía, me falta reunirme con el ejido San Pedro, pero ya la Secretaría de Gobierno tiene mesas de trabajo establecidas. Se están construyendo los acuerdos, se está viendo cuál es el camino para aperturar los balnearios”.

Comentó que su gobierno se caracterizara por tener buenos acuerdos y facilidad de atención a las peticiones de las personas, además de que dijo que San Juan del Río tradicionalmente se distinguía por los balnearios de aguas termales, lo que generaba la llegada de personas de otras entidades.

Cabrera Valencia expuso que, no solo les interesa que este lugar pueda abrir, sino que los otros balnearios del municipio también, siempre y cuando cumplan los lineamientos sanitarios que marca la Secretaría de Salud y Protección Civil, para garantizar las medidas de mitigación contra Covid-19.

Es necesario mencionar que durante las vacaciones de Semana Santa y de verano este tipo de lugares se abarrotaban de personas de diferentes lugares como Ciudad de México, Hidalgo y Guanajuato.