Preparan actividades por el ocho de marzo 

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), prepara distintas actividades para rememorar el 8 de marzo, fecha en la que pretende recordar el Día Internacional de la Mujer con varios eventos para la comunidad estudiantil y ciudadanía en general.

La rectora de la máxima casa de estudios en el estado, Teresa García Gasca, afirmó que en el campus San Juan del Río se proyectan algunas charlas, foros, mesas de diálogo, y algunas otras actividades, con la intención de analizar y reflexionar sobre las condiciones en las que actualmente vive la mujer en una vida cotidiana.

Local Convocan a la marcha del 8M en San Juan del Río

“Ya se está empezando a armar la organización para las marchas, seguramente va a haber muchas charlas, foros, mesas de diálogo en todos los campus, y seguramente también habrá actividad el 9 de marzo, seguramente también se organizará algo para el 9 de marzo”.

Apuntó que este tipo de actividades no solo se tendrán el 8 de marzo sino un día después, fecha conocida como Un día sin mujeres o el 9 nadie se mueve y precisamente es que en este día, dijo que se protesta de tal manera que las mujeres no asistan a trabajar ni a la escuela, no consuman bienes o servicios, no salgan a la calle, no realicen ningún tipo de trabajo doméstico como una forma de rechazo a la violencia de género y feminicidios.

El 9 nadie se mueve, es una iniciativa que surgió ante la falta de respuesta de las autoridades para frenar la violencia contra las mujeres, de ahí que Un día sin nosotras, es una forma de protesta contra el machismo, la misoginia y violencia de género.

Por lo anterior, agregó que se están integrando los comités en todos los campus para organizar este tipo de actividades, con la finalidad de no dejar desapercibidas estas dos fechas que consideró como importantes.