Preparan evento de Día de Reyes en Paso de Mata

El próximo viernes 6 de enero se llevará a cabo en Paso de Mata el tradicional evento de Día de Reyes Magos, donde se partirán alrededor de 50 roscas de reyes y se obsequiarán algunos juguetes a niñas y niños de la comunidad, dio a conocer el delegado municipal de este sitio, Oscar Martínez Gachuzo.

Indicó que este evento se ha realizado desde años atrás, de manera que se ha vuelto una tradición en la localidad que él representa. Añadió que el propósito de llevar a cabo este evento es fomentar las tradiciones a fin de que prevalezcan de generación en generación, así como impulsar la unión entre los habitantes de la comunidad.

“El evento es más que nada para fomentar las costumbres, que no perdamos esas tradiciones del Día de Reyes y la ilusión que nos provoca esto. Recuerdo que antes no partíamos rosca, pero ahorita la mayoría de las familias en sus casas siempre existe la tradición de partir la rosca y lo que queremos es eso, que no se pierdan las tradiciones y que haya una unión entre todos”, comentó.

Añadió que se proyecta la participación de 800 personas de la comunidad, entre niños y adultos. Además dijo que algunas empresas y grupos de la comunidad han tomado la iniciativa para realizar la donación de roscas de reyes y juguetes, los cuales serán entregados a los menores de edad que asistan a este evento.

Señaló que se partirán alrededor de 50 roscas de reyes, las cuales han sido donadas por empresas que se ubican en las inmediaciones de Paso de Mata, así como por asociaciones civiles y algunas regidoras del H. Ayuntamiento de San Juan del Río entre ellas Luz Virginia Cortés Osornio, Fabiola Pérez Valenzuela y Rosa María Ríos García.

“Agradecerle a todos los que están apoyando, a las empresas que nos han apoyado, cualquier petición que hagamos las empresas están ahí en primera instancia. También reconocer a los ciudadanos de la misma comunidad que se han sumado como la Banda Celeste que esta ocasión va a donar 200 pelotas para los niños. Ojalá que esto se siga haciendo cada año, independientemente del delgado que esté”, mencionó.

Finalmente, detalló que se les ha solicitado a los pobladores de la comunidad asistir con vaso y plato propios, ya que se busca evitar el uso de utensilios de plástico a fin de no generar basura y que ello tenga un impacto benéfico en el medio ambiente.