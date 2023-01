Prevalece cerrada la escuela Niño Artillero

La escuela primaria “Niño Artillero”, ubicada en la comunidad de Sabino Chico en el municipio de San Juan del Río, continúa cerrada por parte de las madres de familia, quienes de nueva cuenta solicitaron la destitución de la directora de este plantel así como el cambio de la representante de los tutores de esta escuela.

Tras reanudarse las clases en las escuelas del nivel educativo básico, en este plantel las madres de familia reanudaron el cierre de la escuela para buscar una solución a sus peticiones, pues al solicitar el anonimato de su nombre, aseguraron que no han tenido respuesta por parte de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), para la destitución de la directora, quien además cumple la función de docente, descuidando así a los estudiantes por el doble puesto que desempeña.

Local Padres de familia piden cambio de directora de la primaria “Niño Artillero”

Las inconformes recordaron que esta acción comenzó desde el pasado 9 de diciembre, fecha en la cual se hizo saber a la dependencia estatal de la mala labor que la directora realiza así como de las irregularidades financieras que presuntamente ha tenido la presidenta del comité de padres de familia, sin tener dijeron, hasta el momento una solución, por ello, este lunes decidieron cerrar nuevamente la escuela hasta que haya una medida a sus peticiones.

Aseguraron que no permitirán el ingreso de los estudiantes hasta que no haya respuesta, pues la enseñanza de los estudiantes cada vez se merma por la falta de atención que tienen, resultando esto más preocupante para los padres de familia, porque este lunes comenzó la segunda parte del ciclo escolar 2022-2023 y no se tienen cambios en la escuela.

Refirieron que en total son 117 alumnos los que acuden a este centro educativo, pues no solo son de Sabino Chico sino de otras comunidades aledañas, por ello, el interés de que haya cambios en la escuela por el buen aprendizaje de los estudiantes, ya que desde que comenzó el año escolar, no han tenido gran enseñanza dado las condiciones que se tienen.





Descartaron abrir estos días la primaria, ya que la USEBEQ no ha hecho nada al respecto y aunque ya van varias semanas en las que se solicitó de su intervención, afirmaron que no ha habido nada, por lo que también contemplan acudir a las oficinas de la dependencia estatal y manifestarse pacíficamente para ser escuchadas.

Las madres de familia colocaron nuevamente cartulinas y lonas a través de las cuales piden la renuncia o destitución de la directora, por lo que advirtieron que hasta que no sean escuchadas, no abrirán la escuela en dicha comunidad sanjuanense.

PIES DE FOTOS

Reanudan cierre de escuela en Sabino Chico. / Cortesía: Denunciantes.