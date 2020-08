Producción de peces peligra por una plaga

Pescadores de la cooperativa Río Los Sabinos de la comunidad de Galindo, identificaron la llegada de un pez que ha provocado afectación en la producción de peces en la presa Constitución de 1917 y sus alrededores, informó el secretario general de la cooperativa Río Los Sabinos, José Fernando Gudiño Bautista.

Refirió que la especie de nombre “cabrilla sargacera”, tiene poco se haber llegado a esta zona en la cual se producen importantes cantidades de pescado mojarra y carpa, provocando graves afectaciones, toda vez que a su paso extingue el charal, el cual sirve como filtrador para combatir la algas que se desarrollan en las zonas hídricas y con ello propiciar un mejor desarrollo en la producción pesquera.

“Tenemos la filtración de un pez que llego aquí de plaga, es parecido a la lobina, no recuerdo el nombre, pero se acabó el charal, el charal es filtrero, el charal nos ayuda con las algas a que la pudrición de estas ramas no nos afecte en las redes y los peces no se mueran”.

Mencionó que los 14 socios de la cooperativa Río Los Sabinos se encuentran preocupados por la presencia de este pez instalado en la zona de Galindo y La Estancia, tras la afectación que hasta el momento ha provocado extinguiendo 30 toneladas de charal, por lo que se presentará un informe a las instancias competentes para solicitar de su apoyo.

Finalmente, indicó que en dicha zona se cuenta con una importante producción de pescado al año por ello el objetivo de evitar la proliferación del pez “cabrilla sargacera”, a fin de evitar más pérdidas entre los pescadores de las comunidades de Arcila, Galindo y La Estancia.