Producción del grano de maíz cayó 80%

La producción del maíz en el municipio de San Juan del Río descendió drásticamente del año pasado a la fecha, en zonas de riego y de temporal es menos la cantidad que ha producido a causa de la sequía.

Este 29 de septiembre, Día Nacional del Maíz, el presidente de Maiceros de San Juan del Río A.C., Felipe Ruiz Ramírez dio a conocer que las cantidades que actualmente se producen en el municipio son bajas, dado que las condiciones meteorológicas lo impiden, por ejemplo, en el caso del área de temporal, el año pasado se sembraron 11 mil 918 hectáreas y este año solamente cuatro mil 318.

Local Sedea brinda asesoría jurídica agraria

La situación en el campo del municipio sanjuanense, aseguró que no es nada alentadora, ya que había zonas de riego en las cuales se tenían como resultados hasta 14 toneladas del grano, pero con el paso del tiempo, todo ha ido disminuyendo.

Explicó que en la zona de riego el año pasado se sembraron 20 hectáreas de maíz forrajero y este año fueron solamente 10, en el caso del maíz blanco, en el 2022 se tenían tres mil 661 y actualmente tres mil 358, con la zozobra de que no haya un buen rendimiento por las condiciones climáticas.

El campesino dijo que si bien muchos de los productores ya visualizaban la situación del campo para este año, algunos decidieron arriesgarse y sembrar, por lo que esperan que al término del ciclo agrícola primavera-verano, cuenten con buenos resultados, pues la falta de lluvias y altas temperaturas también generan estrés en los procesos vegetativos.

“Muy poco se sembró, en el riego si hubo un poco más, pero ahí porque tienen agua, acá con nosotros en el temporal no es lo mismo, siempre ha ido a la baja, ya cada vez menos alimento hay en el campo, no hay lluvias y aunque haya, el campo está muriendo, este año, ya los campesinos mejor nos estamos dedicando a otra cosa, porque tener ganado y tener cultivos ya no es lo de antes”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El líder mencionó que muchos de los campesinos se resisten a dejar la actividad agrícola, pero cada que concluye un ciclo agrícola, ya sea primavera-verano u otoño-invierno, dijo que ven los resultados y prefieren emplearse en otras áreas, por la poca producción que tiene.