Proyecto de préstamo debe justificarse, afirma regidora

La propuesta de adquirir un préstamo de aproximadamente 140 millones de pesos que anunció el presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, debe de justificarse, a fin de conocer las acciones en la que será aplicado el dinero y si ello beneficia a la población de San Juan del Río, afirmó la regidora presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Derechos Humanos, Mujer y Familia, Rosa María Ríos García.

Puntualizó que sería necesario analizar de forma exhaustiva los proyectos donde se prevé invertir el dinero, a fin de determinar si ello representa un provecho para las y los habitantes del municipio. Asimismo, aseveró que es necesario analizar la forma en cómo se utilizó el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal de 2022, el cual está a punto de concluir.

“Tendríamos que analizar de alguna manera, muy exhaustivamente todos los renglones en qué se va utilizar, qué se va hacer y cómo se están utilizando los recursos que tenemos ahorita, de qué manera se están utilizando, de qué manera se están llevando a cabo y pues costos y beneficios”, comentó.

Indicó que si bien aún no la han dado el proyecto para su análisis, no descartó estar a favor de él, siempre y cuando, afirmó, sea justificado y su aplicación conlleve un beneficio para San Juan del Río y sus habitantes.

“No puedo decir ahorita, en este momento, si es viable porque todavía no me lo pasan para analizar. Tan pronto como me lo pases a analizar, si es beneficio para San Juan del Río, yo no tengo ninguna objeción, pero siempre y cuando sea justificado y aplicado de alguna manera exhaustivamente para el beneficio de San Juan, con costos y beneficios”, subrayó.

Fue en semanas pasadas cuando el alcalde de esta demarcación, Roberto Cabrera Valencia, informó que para 2023 se prevé ir en busca de un préstamo de aproximadamente 140 millones de pesos, el cual, aseguró, se invertiría en acciones que tienen que ver con el mejoramiento del Centro Histórico, caminos y accesos a zonas.

“Estos proyectos estratégicos por supuesto que justifican un empréstito y yo me iría al límite del crédito, esa es mi opinión. Puede ser de 140 millones de pesos, son 137. 5 para el 2022, no sé en cuanto se modificaría para el 2023 pero sería arriba de 130 millones de pesos, que en obras estratégicas es poco, no crean que es un gran dinero”, declaró en aquella ocasión Cabrera Valencia.

Finalmente, Ríos García reiteró estar en contra de un posible incremento al impuesto predial para el próximo año, toda vez que a finales de octubre en Sesión Ordinaria de Cabildo se aprobó la actualización de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, lo cual, dijo, da pie a un posible aumento en este impuesto.