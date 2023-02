Reclaman la falta de vigilancia policial en San Germán

La presencia de la policía municipal en calles de la comunidad de San Germán, en San Juan del Río, es casi nula, situación que se registra desde hace varios meses. Incluso, cuando han existido reportes a la línea de emergencias 9-1-1 para solicitar el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), en la mayoría de los casos estos no se hacen presentes, aseguraron habitantes de este sitio, quienes prefirieron omitir sus nombres.

Durante un recorrido por el lugar, pobladores del lugar refirieron a El Sol de San Juan del Río que son necesarios los recorridos de vigilancia en las calles de la localidad, a fin de inhibir cualquier situación de riesgo que pudiera presentarse en la misma. Agregaron que aunque pocas casas han sido víctimas de robos, esto no exime a la policía municipal de tener presencia en las calles de esta comunidad.

“Yo veo que en eso de la seguridad nos andan fallando mucho, casi no hay rondines de las patrullas y bueno, creo que en todas las comunidades en lo mismo, casi no hay rondines o incluso las respuestas a veces son muy tardadas (…). Hemos escuchado de unos robos, son muy pocos la verdad, en eso no vamos a mentir. Pero, de todos modos, creo que es necesario que los policías se echen unas vueltas por acá, para hacer presencia”, comentó un vecino.

Destacaron que tener una presencia constante de elementos de la SSPM en la comunidad contribuiría a frenar aquellos actos que atentan contra la integridad de los habitantes y su patrimonio. En ese sentido, dijeron que esto también ayudaría mantener el orden público, ya que es frecuente, especialmente en fines de semana, observar a personas ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública.

“Nos vendrían muy bien los recorridos de la policía, nos ayudarían a reforzar el tema de la seguridad y a evitar todo este tipo de situaciones porque, seamos sinceros, ver una patrulla ayuda mucho. Si ellos hacen sus recorridos de manera frecuente pues también los chamacos los ven y se detienen a hacer sus cosas, digamos, es un freno; un freno que, pues ayudaría a mantener más segura la comunidad”, mencionó un lugareño.

Por otra parte, indicaron que en comparación al robo a casa-habitación, una de las incidencias que más se presenta en la comunidad es el robo a los campos de cultivo en los periodos de cosecha, esto debido a que San Germán se encuentra en medio de varias hectáreas de tierras ejidales, lo que propicia a que pobladores de esta y comunidades aledañas comentan estos actos en detrimento de los productores.

Frente a ello, reconocieron que para detener este tipo de incidencias, es fundamental que las personas afectadas tengan la cultura de la denuncia, toda vez que al no denunciar dichos actos, estos se vuelven permanentes y no existe un castigo hacia quienes los cometen.