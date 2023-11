Resolver problemática de la 57 es responsabilidad de la SICT: obispo

El obispo de Querétaro, Fidencio López Plaza llamó a las familias del municipio de San Juan del Río a discernir las adversidades que casi diario se presentan en la autopista federal 57 dado que no está en manos del gobierno del estado ni municipal para dar solución al respecto.

Consideró que las condiciones actuales que se presentan en esta cinta asfáltica, es responsabilidad de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), instancia que dijo debe atender la movilidad y comunicación no solo en este lugar, sino en todo el país.

Por lo anterior, llamó a los creyentes a orar antes de conducir por esta vialidad, dado que casi diario se registran incidentes, algunos que lamentar dado las muertes que a causa de accidentes viales se registran.

“A mí me llama la atención que siempre que vengo a San Juan del Río me preguntan de ese problema, eso quiere decir que ustedes están muy sensibles a todo lo que ocurre aquí en la 57 y no solamente ustedes, yo creo también el estado y el país, está preocupado y es un llamado fuerte al discernimiento porque la solución no depende de San Juan ni de la Diócesis, es un problema nacional, de comunicación, de transportes, de todas estas cosas y a eso se une la delincuencia y todo eso que ocurre por acá”.

El primer católico del estado, aseguró que rezar antes de transitar por esta arteria federal nunca estará demás, pues la 57 a la altura del municipio sanjuanense, ha sido escenario de trágicos accidentes, por ello, afirmó que es necesario que los usuarios se encomiendan a un ser supremo antes de conducir por esta misma.

“Eso nunca sobrará siempre será necesaria la bendición de los choferes de todos los vehículos que transitan por esta carretera, son causas muy profundas las que ocasionan todo esto que no son fácil de saberlas ni de orientarlas”.

Finalmente pidió a los habitantes a confiar en Dios y antes de transitar por esa arteria federal, rezar y confiar en que pronto habrá una solución al respecto, ya que en los últimos meses se han registrado lamentables accidentes en la zona.