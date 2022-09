Roban en la secundaria de El Organal

La escuela telesecundaria “Miguel De Cervantes Saavedra” de la comunidad de El Organal fue robado durante el fin de semana pasado. Sujetos rompieron los cristales de la ventana de una oficina, accedieron a ella y sustrajeron una laptop y al menos tres teléfonos celulares, dio a conocer la presidenta del Comité de Padres de Familia de este plantel, Jimena Martínez Lira.

Señaló que directivos y padres de familia se percataron del hecho la mañana del lunes, cuando encontraron en la escena de lo ocurrido cristales rotos, la protección de la ventana rota y una silla que presuntamente emplearon los ladrones para entrar a la oficina. Indicó que se realizó el reporte a la línea de emergencia 9-1-1 para solicitar apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

“Lamentablemente sufrimos de este robo. Quebraron el vidrio para poder entrar, la ventana tiene una protección y al parecer la despegaron con unas cizallas. Al abrir y entrar para ver qué es lo que habían sustraído, nos dimos cuenta que fue la laptop de la secretaria (…) en el escritorio estaba abierto un cajón y se llevaron teléfonos celulares”, comentó.

Puntualizó que aunque había más cosas de valor en el lugar, quienes entraron a la oficina solo se llevaron estos aparatos electrónicos. Añadió que de acuerdo con el director de esta institución educativa, esta no ha sido la primera ocasión que ocurre algo similar en los últimos dos años.

Local Niños sin clases por robo a escuela

Detalló que según el director, durante los dos años que permaneció cerrada la telesecundaria, debido a la pandemia de Covid-19, esta fue víctima de cuatro robos. Aseguró que en aquellas ocasiones sujetos hurtaron pantallas, televisiones, proyectores, computadoras y otros equipos electrónicos del aula de medios y otros salones. Aseveró que el valor de lo robado ascendía a 1 millón de pesos.

En ese sentido, apuntó que hasta el momento no se han repuesto los equipos robados, lo cual impide a los alumnos llevar algunas de sus actividades educativas, ya que, dijo, al ser una telesecundaria los estudiantes deben de estar permanentemente en contacto con estas herramientas tecnológicas.

“De nada nos sirve tener un aula de medios si está vacía, los niños no la pueden usar, ese salón no se abre. Fue una sorpresa entrar en este ciclo escolar y saber que no hay computadoras, no hay proyectores, no hay pantallas, no hay televisiones, no hay nada. La verdad son herramientas que necesitan nuestros chicos. Y es lo que me comenta el director, que esto sucedió en estos años que estuvimos en pandemia”, subrayó.