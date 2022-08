Roberto Cabrera atenderá quejas del rastro

El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia, dio a conocer que atenderá las quejas de los trabajadores del Rastro Municipal, con la finalidad de brindar certeza sobre las actividades que se realizan de manera cotidiana, por lo que, adelantó mesas de trabajo con diversos sectores.

Mencionó que, el lugar en sí, debe trabajar con las normas sanitarias adecuadas, bajos los mismos lineamientos que tiene el rastro por el manejo de la carne, además que se deben de fortalecer los lazos de comunicación entre los trabajadores y los usuarios.

Lo anterior, luego de que a través de diferentes canales, se diera a conocer que, hay circunstancias en las que, presuntamente el encargado vulnera a los empleados por el el no pago de horas extras, malos tratos y propiciar un clima no apto para los trabajadores.

“Lo que se debe hacer en el rastro, es trabajar conforme a los lineamientos del gobierno municipal, un reglamento interno que tiene el rastro. Les dije que la siguiente semana me meto de lleno al tema, porque no daré un paso atrás si hay malas prácticas, no voy a ceder en ninguna mala práctica”.

El edil comentó que la mayoría del personal que labora en esta dependencia son buenos, sin embargo, que la solución será mantener la cercanía con ellos, y vigilar para que las funciones retomen su regularidad.