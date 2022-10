Sanciones a 4 jueces: TSJ

Mariela Ponce Villa, presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el estado de Querétaro, dio a conocer que, en lo que va del año se han sancionado a por lo menos cuatro jueces por actos relacionados a malos tratos hacia los usuarios de los juzgados como la Ciudad Judicial.

Declaró que, de los cuatro, uno de ellos pertenecía a San Juan del Río, por lo que, invitó a esta figura de la impartición de justicia a que brinden un trato digno y adecuado hacia los beneficiarios, ya que, van en busca de respuestas para las problemáticas que registran.

Comentó que, cuando se dan a conocer este tipo de anomalías, se da paso al trámite de las quejas y denuncias, y que si se demuestra que el servidor público infringió alguna regla, se sanciona de manera inmediata por no hacer buen manejo de su cargo en este tipo de cargos.

“Ya tenemos incluso cuatro sanciones a jueces que antes no se daba, y tenemos un código de ética y un código de conducta que compromete más a los servidores públicos en su actuar integro, correcto y buen trato al público. Dentro de las personas sancionadas es uno de San Juan del Río”.

POLICÍAS

Al cuestionar a la magistrada presidenta del TSJ sobre cómo va el procedimiento que se judicializó en junio en contra de seis policías por hacer mal ejercicio de su función en San Juan del Río, mencionó que este caso continua abierto, y que aunque no todos los ex policías están privados de la libertad, aún no ha concluido este procedimiento.

“Si se nos judicializó y están vinculados a proceso, lo que no recuerdo es si está corriendo o ya haya concluido la investigación complementaria”. sostuvo.

Por lo anterior, pidió e hizo énfasis en que los servidores públicos deben sujetarse a los códigos de ética para el ejercicio de su profesión y sobre todo para el servicio a la población.