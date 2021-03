Sanjuanenses sin cultura de prevención

En San Juan del Río existe ausencia de cultura de prevención, aseguró el Delegado Estatal de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), Luis Enrique Jiménez González, quien aseguró solo el uno por ciento de los hogares cuenta con un extintor.

Dijo que en general las familias sanjuanenses carecen de una cultura de prevención dentro del hogar, pensando que nunca enfrentarán un problema ante el que deban reaccionar de forma inmediata para salvar una vida, hecho por el que hizo un llamado a capacitarse en primeros auxilios y en temas relacionados al manejo y control de incendios.

“De forma general, las personas no saben que hacer en una emergencia, y aunque sepamos que hacer, rara vez contamos con las herramientas necesarias, muchas veces algún familiar se cae o lastima y no sabemos que hacer, ni botiquín tenemos, no tenemos nada para ayudar y por eso andamos inventando cosas, inventamos desde poner o usar remedios caseros y peor aún, por el miedo, no se hace nada” dijo el Delegado Estatal.

Refirió que la capacitación es fundamental para que las personas ayuden a salvar la integridad e incluso la vida de una persona, en ello explicó que existen acciones simples como una híper-extensión del cuello, que permite una mejor ventilación a una persona lesionada, acción que puede ser la diferencia entre salvar o no una vida, pero el desconocimiento impide que las personas lo hagan.

Es por ello que afirmó que resulta fundamental que los papás tengan por lo menos un curso básico de primeros auxilios, para que sepan cómo reaccionar si un menor se encuentra en riesgo, además afirmó que ante conatos de incendios, se debe tener tanto capacitación como un extintor, siempre a la mano.

“Hemos hecho sondeos y hemos encontrado que solo en el uno por ciento de los hogares existe un extintor y conocimiento de su uso, solo el uno por ciento, de esa magnitud es el problema, poca gente está preparada para atender una emergencia” aseveró.