Se agrava sequía en Pedro Escobedo

De acuerdo con el Monitoreo de Presas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la principal presa de Pedro Escobedo, denominada La Venta, se encuentra vacía por completo. Según con los datos consultados, dicha situación que representan el aumento y gravedad del fenómeno de la sequía que se ha tenido en el municipio.

De acuerdo con los datos consultados en el Sistema Nacional de Información del Agua, desde el 1 de octubre de este año, el principal embalse de la demarcación escobedense se registraba vacío. Según el último reporte generado, la presa La Venta continúa en la misma situación.

Dicho cuerpo de agua tiene una capacidad de 2.4 millones de metros cúbicos, lo que la convierte en uno de los principales embalses de la región, junto con la presa Constitución de 1917, ubicada en la comunidad de La Estancia, en San Juan del Río, la cual se encuentra al 2.8 por ciento de su capacidad, según las mediciones realizadas por el Sistema Nacional de Información del Agua.

En el municipio Pedro Escobedo existen dos presas, 26 bordos, dos estanques y dos pozos, lo anterior según datos compartidos por la Secretaría de Desarrollo Sustentable de esta demarcación. En ese sentido, campesinos de este municipio afirmaron que este año ha sido el más difícil, pues la falta de lluvias ha provocado que no solo la presa se seque, sino también aquellos bordos que sirven de abrevadero para su ganado.

“Pues el agua no cayó y no sabemos si vaya a caer. Por lo mientras, ahorita todo está seco, la presa, los bordos, todo. Ha sido muy complicado porque, pues, no hay agua qué darles a los animales (…). Creo que sí, ha sido el peor año que hemos vivido, claro desde años pasado ya no llovía como antes, pero de verdad que este año ni una gota que cayó”, comentó un productor.

Ante ello, de acuerdo en el Monitor Sequía de la Conagua, a la última quincena de octubre, Pedro Escobedo se posicionó dentro de la categoría de “sequía extrema”, rango en el que permanece desde septiembre pasado. Dicha clasificación significa la peor crisis de sequía que se ha registrado en el municipio desde enero de 2022.

De acuerdo con el Monitor de Sequía de América del Norte, la clasificación de “sequía extrema” hace referencia a “pérdidas mayores en cultivos y pastos, el riesgo de incendios forestales es extremo, se generalizan las restricciones en el uso del agua debido a su escasez”.