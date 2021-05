Se desploma producción de frijol en Tequisquiapan

El presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Tequisquiapan, Arturo Lira Lira dio a conocer que poca producción de frijol se produjo en la localidad a causa del estiaje así como falta de apoyos para ello.

Afirmó que se tenía considerado programar y sembrar 90 hectáreas, sin embargo, solo se registraron 13, cada una de ellas con muy poca producción logrando que solo se recabaran aproximadamente cinco toneladas, por lo que no ha sido un buen año para el sector.

“No hemos tenido buena cosecha, el campo cada vez está peor, no hay agua, no hay apoyos, ya los compañeros ya no quieren arriesgarse y sembrar porque invierten y no hay buenos resultados, hemos tenido muy muy poca cosecha de frijol desde el año pasado, ya las cultivos son menos”.

El dirigente afirmó que la falta de agua ha sido uno de los factores más adversos que hasta el momento ha tenido el campo tequisquiapense, toda vez que desde hace cuatro años con la poca cantidad de lluvias, hubo menos producción de frijol claro.

Este año los integrantes del sector agrícola tienen la confianza en que habrá un mejor temporal de lluvias, por lo que se espera que con ello pueda incrementar el número de hectáreas en dicha localidad, para producir mejor cantidad de frijol.