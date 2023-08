Sequía encarece verduras y frutas

Debido a la sequía que se presenta en gran parte del territorio del país, algunas verduras y frutas han incrementado su precio en los últimos meses, afectando directamente a comerciantes, pero también a consumidores, quienes dejan de comprar algunos productos o lo hacen en menor medida coincidieron locatarios del Mercado Reforma, ubicado en la zona centro de San Juan del Río.

En recorrido por este tradicional mercado, comerciantes afirmaron a EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO que desde hace dos meses comenzó a notarse la variación en el precio de varios productos. Dijeron que este fenómeno impacta directamente su economía, pues deben de desembolsar más de lo presupuestado para surtirse y por ende un alza en los precios finales para los consumidores.

“Pues ahorita son varios los productos que han estado subiendo de precio, como que no se han mantenido fijos y cada semana van cambiando (…). Sí, efectivamente, nos han dicho que es por la sequía, porque algunos productos están al aire libre y pues la cosecha no ha dado lo suficiente. Eso realmente nos afecta a nosotros, primero porque compramos más caro y segundo, porque la gente que viene ya no compra lo mismo o de plano dejan de comprar”, comentó un locatario.

Señalaron que uno de los productos que ha incrementado su precio es el pepino, pues se sitúa en 30 pesos el kilo, cuando anteriormente estaba en 12. En lo que respecta al tomate, meses atrás se posicionó en 9 pesos el kilogramo, hoy por hoy cuesta hasta 25 pesos. Refieren que en semanas pasadas, el chayote llegó ofertarse en 60 pesos por kilo, fue uno de los productos que más han incrementado su valor.

El precio del aguacate es otro de los que se ha visto afectado, de 30 pasó a 60 pesos por kilo. El limón se puede llegar a encontrar en 25 pesos el kilogramo. Frutas como papaya, melón, mango, fresas y plátano también han sufrido ajustes en sus precios.

Reiteraron que este fenómeno ha provocado que personas dejen de comprar algunos productos o bien lo hagan en menor medida. Aseveraron que algunos clientes han expresado su molestia ante los altos precios, toda vez que estos no son los únicos que se han encarecido, pues debido a la inflación, otros productos de la canasta básica también han estado por encima de precios estándar.

“La gente sí se queja bastante de que suben las cosas, pero uno no tiene nada que ver en eso. Dicen que está muy caro, que ya no les alcanza, porque además de esto, pues también hay otras cosas que se están poniendo más caras. Pero como digo, nosotros no tenemos nada que ver, es más por lo que está pasando con la producción de todo esto”, dijo otro locatario.