Sin definir PVEM posibles alianzas en Tequisquiapan

El presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Tequisquiapan, Jaime Garrido Gutiérrez, dio a conocer que será durante los próximos meses cuando se definan posibles alianzas partidistas entre este instituto político y otros más, ya que hasta el momento no se tiene definido nada.

Dijo que lo único que se ha mencionado sin tener la certeza que así será, es una alianza partidista a nivel federal entre el PVEM y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero será las próximas semanas cuando la dirigencia nacional y estatal den a conocer sobre las posibles coaliciones o candidaturas en común.

Local PVEM abierto a ex militantes de otros partidos

“Por el momento no se ha hablado nada, obviamente todo depende de nuestra dirigencia tanto estatal como federal, y ahorita todavía no se ha dado ningún caso más que lo que se ha mencionado que puede darse en algún momento alguna alianza en lo federal con Morena, pero todavía no nos han indicado nada al respecto”.

Aseguró que lo cierto es que el PVEM se encuentra trabajando para obtener buenos resultados durante la próxima contienda no solo en Tequisquiapan sino en los 18 municipios el próximo año, por ello se mantiene conformando la estructura que se encargará de la defensa del voto.

Finalmente, recordó que en la localidad tequisquiapense se ha tenido gobierno del partido ecologista, por ello se mantienen distintos trabajados en la selección de los mejores cuadros políticos para obtener buenos resultados.