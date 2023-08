Sin fecha para apertura de quirófano de la Cruz Roja

A pesar de que se han cumplido algunos de los requerimientos que estable la Norma Oficial de Salud, aún no existe una fecha exacta para que entre en operaciones el quirófano de la Cruz Roja Mexicana Delegación San Juan del Río, el cual dejó de brindar atenciones desde hace algunos años, dio a conocer la presidenta del consejo directivo de esta institución, Brenda Leticia Loredo Robles.

Reiteró que si bien han tenido avances, hasta el momento no se puede establecer alguna fecha para la apertura del quirófano, toda vez que aún faltan detalles por cubrir. Dijo que se está llevando a cabo una reestructuración de esta área, pues de acuerdo una de las solicitudes es contar con espacios adecuados y óptimos para desempeñar las labores, así como brindar atención a los pacientes que pudieran arribar a este sitio.

“No tenemos una fecha, sería imprudente de mi parte decir una fecha para la apertura. El porcentaje de avance también me lo reservo para estar en contacto y de la mano con Secretaría de Salud que no me manifiesta este porcentaje. Solamente voy siendo prudente y la coordinadora médica va avanzando, va cubriendo todo lo que se requiere”, comentó.

En ese sentido, tampoco especificó un porcentaje de avance en los trabajos que se ejecutan y subrayó que las labores que se hacen son prudentes y de acuerdo a lo que es solicitado por las distintas instancias. Añadió que también se mantiene una cercanía con la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro.

Señaló que algunos de los requisitos que se han cumplido son la instalación de una central de enfermeras, rehabilitación del espacio y mobiliario, así como la compra de materiales y equipo necesario que las operaciones de este quirófano. Añadió que en próximas fechas se colocará señalética en el lugar, el cual es otro de los puntos que deben de ser cubiertos.

“Vamos cada vez mejor, cada vez se va cumpliendo con los requerimientos de la Norma Oficial de Salud. Entonces, yo espero que pronto tengamos muy buenas noticias, pero vamos cada vez mejor. Ya tenemos central de enfermeras, se cambiaron las cortinas, estamos próximos a pintar las camas, tenemos un proyector para electrocardiogramas, entonces ahí vamos”, mencionó.

Por otra parte, señaló que otra de las necesidades de la Cruz Roja Mexicana Delegación San Juan del Río corresponde a las ambulancias de esta corporación, toda vez de que las seis unidades que se tienen, dos de ellas se encuentran en el taller mecánico y no han podido salir del mismo por la falta de recursos. Agregó que una más requiere de un mantenimiento constante.

“Dos ambulancias están en el taller, no las hemos logrado sacar y otras dos todavía no tienen padrino. Entonces, estas nos van constando en mantenimiento”, concluyó.