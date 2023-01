Sin fecha para reunión para tema de la carretera 57

Aun no se ha concretado la fecha en la que se podría dar el encuentro entre los titulares de los organismos federales y del municipio de San Juan del Río para la revisión de los temas relacionados con la autopista federal 57, manifestó Arturo Javier Calvario Ramírez, regidor de la comisión de Comercio de esta demarcación.

Lo anterior, al recordar que, a finales del año pasado con el aval de los integrantes del Cabildo sanjuanense, se concretó el envío de un exhorto a las instancias de la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transportes (SICT), Banobras y Guardia Nacional para saber sobre los pormenores y logística de las acciones que se realizan en el tramo de San Juan del Río.

Ante ello, el regidor dijo que, por el momento no hay nada concreto, y que supone que no se ha acordado la fecha, derivado de la carga de trabajo, pero espera que, en breve ya pueda haber algo al respecto, sobre todo por la cantidad de accidentes que se siguen presentando de manera cotidiana.

“Desgraciadamente no hemos sido convocados, hasta el momento no ha sido posible, me imagino que por la cuestión de carga de trabajo de la SICT y Banobras, por eso no hemos sido convocados por el momento, yo he estado muy al pendiente, en cuanto seamos notificados vamos a estar ahí”.

Comentó que, la encomienda del presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia es que, si hay alguna cuestión de trabajo conjunto que se pueda hacer con las instancias federales, se haga, con la intención de privilegiar a las familias que por aquí transitan de manera cotidiana.

“Los afectados en gran parte somos los sanjuanenses, todos estamos días y semanas se han estado suscitando nuevos accidentes y yo creo que habrá muy buena respuesta de las autoridades, porque el presidente de la república va a venir el 5 de febrero a la capital”.

Calvario Ramírez mencionó que, ahora que, viene el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador el próximo 5 de febrero a la capital del estado, se va a aprovechar para que, se pueda poner en dialogo este tema y a su vez, haya celeridad en las intervenciones.